Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores

Nochevieja es sinónimo de diversión, de fiesta, de pasar tiempo con la familia y, también, de San Silvestre, la mítica carrera en la que gran parte de la población aprovecha para despedir del año en compañía de seres queridos. Eso fue exactamente lo que pasó este miércoles 31 de diciembre en Llanera, donde la San Silvestre -organizada por Club Llanera Atletismo, el Ayuntamiento, Oquendo y Dicar- superó los 1.000 participantes entre las tres carreras -menores, madreñas y absoluta-. Con estas cifras, Llanera batió de largo el récord establecido el pasado año cuando hubo 834 corredores inscritos.

La última carrera fue, precisamente, la absoluta, con salida a las 17.30 horas desde Lugo de Llanera y que, con 4.000 metros de trayecto, finalizó frente al Ayuntamiento en Posada. Los grandes vencedores de esta cita fueron Christian Mesa (dorsal 410) y Ainhoa Brea (78), acompañados en el podio por Sergio Morales (425) y Diego Jove (322) en la categoría masculina y por Lucía García (229) y María Piñera (496), respectivamente.

El primero en cruzar la meta fue Mesa, de La Corredoria, con un tiempo de 11:42 minutos y una holgada ventaja respecto a su perseguidor, la cual logró, tal y como explicó, aguantando durante el primer kilómetro y apretando a partir del tercero. "Venía pensando en hacer podio, pero vi que estaban empezando a bajar el ritmo, así que vi la oportunidad y apreté", declaró Besa, de 18 años y ya con varias participaciones en la San Silvestre de Llanera, la cual se perdió el pasado año por lesión. "El primer año quedé tercero, el año pasado no pude por estar lesionado y al final en esta ocasión pude ganar. Va bien la mejora", destacó Besa, que añadió que "la cena de Nochevieja va a ser mejor que nunca".

Por su parte, Brea, natural de Llanera, logró un tiempo de 12:32 minutos con el que se alzó con la victoria tras cerca de una década de participaciones en las que no había logrado la victoria aunque sí logró subir al podio en alguna ocasión. "Estoy súper contenta. El año pasado venía de romperme el cruzado pero ahora estoy en la forma que quiero estar", señaló la vencedora, para la que ser la ganadora en casa "es algo que siempre hace mucha ilusión". Además, la victoria fue un aperitivo de lujo para la cena de Nochevieja, cita en la que, tras comer las uvas, Brea saldrá de fiesta con sus amigas: "Celebrar el año nuevo así sienta mucho mejor".

En cuanto a la carrera de madreñas, esta salió con una treintena de participantes a las 16.30 desde el parque Francisco Álvarez. Una vez se dio la salida, los corredores iniciaron el trayecto de unos 1.000 metros hasta el Parque Cuno Corquera, donde aguardaban decenas de personas eufóricas por recibir a los corredores. Finalmente, fueron Julios Suárez (681) y Jana Vravoba (684) quienes se hicieron con la victoria, seguidos de Javier Orviz (674) y Aday Nuez (673) y de María González (668) y Noa Díaz (660), respectivamente.

La cita tuvo, además, un marcado espíritu solidario, pues cinco de los seis euros de la inscripción para la San Silvestre fueron donados a la Fundación Cris Contra el Cáncer tal y como propusieron José Luis González y Raquel Menéndez, padres de José Marcos González, joven de 18 años fallecido el pasado mes de mayo a causa de un cáncer.

En total, la San Silvestre de Llanera repartió 85 trofeos, seis de ellos a los tres primeros de las categorías inferiores masculina y femenina, y medalla para todos los campeones que cruzaron la línea de meta. En la categoría absoluta, además de los trofeos, los ganadores femenino y masculino recibieron 300 euros en metálico y un vale de 100 euros para equipo deportivo, mientras que los segundos lograron 250 y los terceros 200 euros.

También hubo tres premios para los atletas locales femeninos y masculinos y un premio especial de Oquendo para el atleta que pasó primero por el primer kilómetro, que en esta ocasión fue para Alfonso Toribio y María Piñera, seguidos de Diego Casero y Elías Ayvoub y de Ainhoa Brea y Lucía García, respectivamente. En cuanto a los atletas locales premiados, estos fueron David Fernández y Ainhoa Brea seguidos de Héctor Gorria y María Gordón en segundo lugar y de Adrián Camacho y Esperanza Casas en tercer puesto. También se premió a los equipos con más participantes, siendo el más numeroso Llanera Atletismo con 43 corredores.