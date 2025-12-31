Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas

María Luisa Valero es natural de Extremadura, pero cuando se casó con Francisco Barbón se trasladó a vivir a Asturias, tierra de él, concretamente a Fanes, en Santa Cruz de Llanera. Aquí nació su hija Yara y fue entonces cuando Valero, a la que "como buena extremeña le encanta cualquier sarao", comenzó a decorar su casa, "Ca Zapatero" en Navidad. "A partir del segundo cumpleaños de la niña, la cosa fue yendo cada año a más", comenta.

Al más puro estilo de los barrios decorados en Estados Unidos, la casa se convierte en un auténtico espectáculo de luces, atracción de la localidad, que está adornada desde la fachada hasta su interior, para que cualquiera que pase por allí pueda disfrutar de una Navidad inolvidable. La mujer reconoce que "el porche ha quedado mucho más bonito, ya que al ser cubierto permite utilizar materiales y hacer otras estructuras que, al no mojarse ni estar en el exterior, aguantan mucho más y no se estropean tan rápido". Y es que pocas cosas hay que puedan reutilizarse de un año para otro, ya que "siempre intentamos usar materiales reciclados, aunque siempre hay que comprar cosas".

Vista de una zona del porche de la casa. / LNE

Normalmente, la familia llega a un consenso sobre la temática decorativa de su casa, pero "este año no nos pusimos de acuerdo y realizamos dos decoraciones distintas", indica María Luisa Valero. Así, "la de la fachada es de ‘Minions’ realizados con goma eva, madera y garrafas de cinco litros", mientras que el porche muestra distintos gnomos y elfos hechos con botellas de agua, tubos de cartón de papel higiénico y porexpan, principalmente".

Láminas de parqué

Algunas de las figuras son botes de cristal para poder albergar luces en su interior. Casas de cartón, una capilla de madera que hace las veces de portal de Belén, un árbol con restos de láminas de parqué y globos convertidos en renos completan la decoración. Además, "este año hemos incluido algunos detalles en la zona trasera, con adornos que aprovechamos del año pasado", comenta Valero.

Visitantes para ver la casa iluminada. / LNE

En esta ocasión, además de los elementos que permanecen en casa, "hicimos alrededor de un centenar de gnomos y elfos que se fueron llevando los niños que paraban a ver la decoración". Y renovaron las luces: "Compramos unas diez tiras de siete metros cada una de luces solares y otras cuatro de tres metros de enchufar, además de aprovechar las que ya teníamos".

De todas las decoraciones, a pesar de que todas están realizadas por ellos, uno siempre tiene preferencia por alguna en concreto. En este caso, María Luisa Valero apunta que en su caso una de ellas es una figura de un enorme cascanueces.

"Lo aprovechamos todos los años porque fue una de las primeras decoraciones que hicimos", cuenta. "El cuerpo y la cabeza están hechos con cubos grandes, mientras que las piernas son tubos de PVC". Para que quedara realista, lo forraron con goma eva. "Mi idea era tirarlo este año, pero Yara se negó, así que tendremos que arreglarlo de cara al que viene". El otro favorito es un árbol que se encuentra en el exterior de la casa y que cuenta con "más de 30 años de antigüedad".

Detalle de una de las decoraciones. / LNE

Y es que aún no han terminado las navidades, pero "nosotros ya estamos pensando en las siguientes". No es lo único que hacen, ya que esta familia también decora su casa en otras fiestas señaladas como Halloween o carnaval. "Mi marido dice que siempre estamos enredando", bromea Valero.

La familia comienza con la decoración navideña de "Ca Zapatero" sobre la segunda quincena de noviembre, "aunque este año nos adelantamos por cuestiones laborales". Cada tarde y los fines de semana "le dedicamos un rato para que esté montada a tiempo". Y es que "cuando uno hace lo que realmente le apasiona, el tiempo vuela", concluye María Luisa Valero.