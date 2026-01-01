Diez comercios de Lugo y Posada optan al premio al mejor escaparate navideño de Llanera: estas son sus decoraciones

Llanera es sinónimo de Navidad. Esto es algo que este año ha quedado más que demostrado, no solo por el alumbrado que durante estas fiestas decora sus calles, sino también por la gran oferta de actividades, entre las que se han celebrado el mercadillo, el I Concurso de Postales Navideñas para niños o los distintos talleres del programa "Navidad Joven". Pero, sin duda, una de las iniciativas más esperadas y de más tradición es el Concurso de Escaparates Navideños. En esta nueva edición participan un total de diez establecimientos, tres de ellos en Posada y los siete restantes en Lugo.

Las decoraciones llevan expuestas al público desde el pasado 15 de diciembre y, a lo largo de estos días, un jurado formado por personas pertenecientes a asociaciones y colectivos del municipio ha visitado los diferentes locales participantes. Ellos serán los encargados de valorar la originalidad, presentación, creatividad, el uso de elementos comercializados integrados en la decoración, el color y la iluminación. El fallo se dará a conocer este mismo viernes y se otorgarán tres premios. El primero recibirá 300 euros, 250 serán para el segundo y 200 para la tercera posición, además de una placa conmemorativa para cada uno.

Desde la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Llanera, valoran "el esfuerzo y dedicación que cada uno de los propietarios de los negocios participantes emplea para sorprendernos cada año".

Renos, buzones y escenas navideñas

Uno de los participantes de esta edición es la Óptica y centro auditivo Valiente, en la Avenida Prudencio González de Posada de Llanera. Tras su vidriera puede verse un Papá Noel que carga en su saco de regalos varias fundas de gafas, las flores de Pascua, típicas de estas fiestas y varios paquetes de regalos. Un recurso decorativo que también ha utilizado la tienda de golosinas Tutti Gus, en el parque Ovidio Libardón de Lugo, quien además ha incluido en su decoración a los famosos "elfos traviesos".

Una montaña nevada que termina en un circuito de tren, con estación incluida, es la creación realizada por el centro de belleza Abeja Reina, en la carretera de San Cucao, en Posada. Además de los elementos propios como muñecos de nieve o una locomotora, su propietaria, Tamara Alonso, ha introducido varios productos que comercializa en su local entre los adornos, como cremas o lociones.

En los escaparates de las tiendas de moda Velvet, en la plaza San Isidro, y Très Salé Shop, en Naranjo de Bulnes, ambas en Lugo de Llanera, jerséis, vestidos, calzado y complementos se fusionan a la perfección con árboles de Navidad y gnomos navideños.

Muchas de las decoraciones están realizadas a mano, como así reza el cartel que se exhibe en la Clínica Veterinaria La Morgal, en la calle Asunción de Lugo, donde pequeños animales domésticos en miniatura juegan y saltan entre latas de comida, pipetas para desparasitación o señalizaciones con todos los servicios que ofrece el negocio, desde algo tan sencillo como una vacuna hasta lo complicado de una cirugía.

A ellos se les suman la Sala Style, el Tallerín de Noelia y Álvarez 2003 SL, en Lugo de Llanera, y la Peluquería Sombras, en Posada. Todas las decoraciones podrán verse expuestas en los respectivos locales hasta el próximo día 6.