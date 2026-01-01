Posada brilla en Navidad: así se ve el alumbrado festivo en la capital del municipio y el gran árbol de luz del parque Cuno Corquera

El acto de encendido oficial del alumbrado navideño en Llanera se celebró a comienzos de diciembre en Lugo, pero desde ese momento también en Posada se disfruta de la decoración luminosa en las calles. Entre los elementos más destacados se encuentra el gran árbol del parque Cuno Corquera, ubicado cerca del quiosco de la música, que luce adornado con diferentes motivos navideños y una gran estrella en el centro de su cubierta.

Farolas y árboles de la Avenida Prudencio González hacen de soporte de varias decoraciones, entre las que se encuentran recreaciones luminosas de velas, campanas, bolas de Navidad o estrellas. No falta tampoco el alumbrado navideño en la zona de la carretera de San Cucao.

El concejo tiene este año decoraciones navideñas en Posada, Lugo, 13 zonas rurales y en la senda que une las dos poblaciones principales, con un total de 50 arcos luminosos instalados, entre los que figuran los personalizados de "Navidad en Posada de Llanera" y "Navidad en Lugo de Llanera". A ellos se suman 85 motivos, 13 figuras 3D de diferentes dimensiones, 75 árboles de diferentes tamaños, tres fachadas y un techo de luz en la calle naranjo de Bulnes de Lugo. En total se han instalado unos 300.000 puntos de luz led que harán que este año la Navidad "brille más que nunca para alegrar a los vecinos", como señaló la alcaldesa, Eva María Pérez, en el acto oficial de encendido.

El horario del alumbrado navideño es de 18.00 a 00.00 horas de lunes a jueves, y de 18.00 a 02.00 de viernes a domingo. Los días 24 y 31 de diciembre así como el 5 de enero el horario se ampliará de 18.00 a 04.00 horas.

Una Navidad repleta de actividades

A través del Ayuntamiento de Llanera se han programado una serie de actividades para las fiestas. Entre otras, se convocó una nueva edición del concurso de escaparates navideños, dirigido a los comercios del municipio.

Los expositores, que deberán contener artículos comercializados en el establecimiento, estarán exhibidos hasta el 6 de enero. Se valorará la presentación, la creatividad, la originalidad, la utilización de los artículos del establecimiento, el color y la iluminación. El fallo se dará a conocer el 2 de enero de 2026 y se concederán tres premios, de 300 euros, 250 euros y 200 euros, respectivamente.