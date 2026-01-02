Llanera ya tiene ganadores del concurso de escaparates navideños: estos son los premiados
El jurado destaca el "muy alto nivel" de los comercios que han participado este año
El concurso de escaparates de Navidad de Llanera ya tiene ganadores. El certamen convocado por el Ayuntamiento ha premiado a los tres establecimientos mejor decorados según el criterio del jurado, que no lo ha tenido nada fácil por el "alto nivel" de los comercios que han participado este año en la iniciativa.
Los tres ganadores son, por este orden, Velvet, en Lugo de Llanera, la Clínica Veterinaria La Morgal, también en Lugo, y en tercera posición Abeja Reina, de Posada. El establecimiento clasificado en primer lugar destaca por sus guirnaldas de luces, con gran cantidad de detalles como globos, un árbol de Navidad y varios paquetes en el escaparate y en el interior del local. En la Clínica Veterinaria La Morgal destaca una enorme casa de muñecas hecha a mano, mientras que en Abeja Reina crearon una pista de nieve y un teleférico con Papá Noel a bordo.
El jurado estuvo compuesto por miembros de la Asociación de Vecinos de Posada, la Comisión de Festejos Amigos de Lugo y la Asociación de Vecinos de San Cucao. En esta edición participaron un total de diez establecimientos, tres de ellos en Posada y los siete restantes en Lugo.
Las decoraciones llevan expuestas al público desde el pasado 15 de diciembre y, a lo largo de estos días, el jurado ha visitado los diferentes locales participantes para valorar la originalidad, presentación, creatividad, el uso de elementos comercializados integrados en la decoración, el color y la iluminación.
El primero recibirá 300 euros, 250 serán para el segundo y 200 para la tercera posición, además de una placa conmemorativa para cada uno.de ellos.
