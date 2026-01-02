Llanera tendrá este año cabalgata de Reyes inclusiva: así llegarán sus Majestades al concejo

Los Reyes Magos llegan en la tarde-noche del próximo lunes a Llanera por todo lo alto. Pero, además, por primera vez lo harán con una adaptación especial para que todos los niños puedan disfrutar por igual de su presencia. Los concejales José Antonio González y Nicolás Fernández, junto con la alcaldesa Eva María Pérez han anunciado este viernes que las cabalgatas de Posada y Lugo contarán con tramos sin ruido para los niños con alta sensibilidad. No habrá música ni alboroto para que reciban a Melchor, Gaspar y Baltasar con calma. Será entre El Huerto y la lavandería del cruce con Severo Ochoa en el desfile de Lugo, y entre El Fondín y José Ramón González Granda en el caso de la cabalgada de Posada.

En ambos tramos se mantendrá un desfile silencioso, para tranquilidad de las familias que lo deseen. Además, los niños que así lo demanden podrán tener una recepción especial con Sus Majestades, en un entorno recogido y sin ruidos. Será en la Casa de la Cultura de Lugo, tras la cabalgata, y los interesados deben escribir al correo festejos@llanera.es para dar sus datos y un número de teléfono de contacto, hasta la una de la tarde del próximo lunes. El personal municipal se pondrá en contacto con los demandantes y se les indicará cómo acceder a esta recepción especial, e igual de mágica.

La llegada oficial de los Reyes Magos será a las cinco de la tarde del lunes, con un aterrizaje a bordo de ultraligeros en el aeródromo de La Morgal, si el tiempo no lo impide. Tras un primer saludo a los niños del concejo, se dirigirán a las dos cabalgatas previstas: la de Lugo, que saldrá a las seis de la tarde con el recorrido habitual desde la Estación y hasta la Casa de la Cultura para recibir a los pequeños en audiencia, y la de Posada, que saldrá del cruce a las siete de la tarde y llegará al espacio Plaza de la Habana para procedera la adoración del Niño Jesús y la atención a los chiquillos.

Ambas cabalgatas movilizarán a numerosos efectivos y colaboradores: Bomberos de Asturias, el grupo folclórico La Madreña, la Charanga de Villabona y los patinadores del Llanelux. Habrá carrozas para los tres Reyes, una para los regalos y otra para los pastores, un paje real en moto, gaitas y estandartes, con 400 kilos de caramelos y 1.300 revoltijos para los asistentes. El Ayuntamiento pide máxima precaución a las familias a la hora del desfile, tanto para recoger los caramelos como para que no se suba a los niños a las carrozas en movimiento.

Asimismo, desfilará el príncipe Aliatar a caballo. Pero antes, el domingo, ya estará en Llanera para atender las peticiones de todos los niños. Será de cinco y media a siete de la tarde en el salón de recepciones de Posada y en el mismo horario en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Lugo. Todo un derroche de magia para la noche más especial del año.