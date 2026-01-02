La ONG Corazón Solidario distingue en Llanera a la familia de "El Ángel de Javi": así será el acto en la Casa de Cultura de Posada

La familia de Javi Gómez Piera ha sido galardonada con el premio anual que concede la ONG Corazón Solidario. El acto, presentado por la periodista Patricia Rodríguez, tendrá lugar este sábado en el salón de actos de la Casa de Cultura de Posada de Llanera, a las 12.00 horas, y contará con la actuación de Luis Vigil, de Kamante Teatro. Además, durante la gala, se recogerán donativos y habrá un puesto de venta de merchandising de "El Ángel de Javi".

Emilio Álvarez, presidente de la organización, explica que "es un premio donde se reconoce y agradece la labor de aquellas personas que, por uno u otro motivo, son ejemplo para los demás". Por eso, "por su lucha incansable ante la adversidad" han decidido otorgárselo en esta ocasión a la familia. Álvarez recuerda que "se lo comunicamos a su madre, Ana Piera, por teléfono y se quedó gratamente sorprendida y muy agradecida".

Javi es un niño ovetense de 8 años que, desde hace aproximadamente un año, lucha con valentía contra el síndrome NEDAMSS, una enfermedad rara y devastadora que le está robando poco a poco el habla, la movilidad, e incluso, la capacidad de respirar. Su enfermedad tiene tratamiento, pero es demasiado alto para que pueda asumirlo cualquier familia, ya que el importe asciende a un millón y medio de euros, de los que llevan recaudados algo más de 25.000. Pero el pequeño no está solo. Su madre, Ana Piera, ha creado todo un ejército de guardianes que están moviendo cielo y tierra para que ese procedimiento deje de ser un sueño y se convierta en una realidad.

Desde la creación del galardón en 2012, el Padre Pérez de Padrinos Asturianos en Colombia; el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz; Kike Figaredo, que realiza voluntariado en Camboya o Germán Rodríguez de la Fundación Sira, entre otros, han sido algunos de los premiados.

Tal y como explica el presidente de la ONG, el acto de entrega "será algo sencillo, ya que Corazón Solidario no dispone de dinero, así que todos nuestros actos son gracias a la colaboración desinteresada de las personas". En este sentido, agradece al Ayuntamiento de Llanera "por su ejemplar apoyo desde el primer momento".

La labor de la organización

Corazón Solidario nació en mayo de 2011 en Asturias con el objetivo de "lograr que todos los seres vivos tengan una vida digna y promover la solidaridad entre todos para lograr un mundo mejor, donde todos tengamos cabida". Desde su fundación "llevamos Reiki a prisiones, residencias, hospitales, ferias", cuenta Emilio Álvarez. Además, también "patrullamos las calles de Asturias en los días de frío con bebida caliente y algo de comer y ofrecemos el servicio TeleAbrazos, donde te llevamos un abrazo a donde lo necesites".

A todo esto hay que sumarle también los Maratones Solidarios donde se recaudan alimentos para comedores sociales; sesiones de apoyo emocional, acompañamiento a personas solas o la compra solidaria, donde hacemos la compra a quien lo necesite. "Realizamos varias actividades muy diversas y que van directas a la persona, sin pedirle ningún tipo de gestión burocrática. Simplemente, ayudamos a quien nos lo pide, sin más". Todo "a nivel de voluntariado y gracias a nuestros amigos, clientes, proveedores, familiares o alumnos", detalla el presidente de la organización.

El pasado mes de septiembre la organización trasladó su sede a Posada de Llanera. Trabaja en estrecha colaboración con Padrinos Asturianos, Reiki para Todos, Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cocinas Económicas y directamente con particulares, a través de diferentes proyectos.

Nuevos retos

La línea fundamental que quiere seguir la organización es la que se marcó desde el primer momento de su fundación. "Seguir ayudando a quien lo necesite hasta nuestro último aliento". Emilio Álvarez reconoce que su intención es "poder seguir abiertos en nuestra nueva sede en Llanera". En este sentido, destacó que "queremos empezar, ya en enero, con nuevas actividades y abrir un proyecto muy ambicioso en el campo, a ser posible en el concejo, donde todo será a lo grande y en memoria de varias personas, entre ellas el Padre Pérez y nuestra Abuela Doña Beny".