El PP arremete contra el trato de los presupuestos regionales a Llanera: "Son una nueva estafa a los vecinos"

"Un fracaso y una vergüenza". Así define el portavoz municipal y presidente del Partido Popular de Llanera, el diputado nacional Silverio Argüelles, los presupuestos regionales para con el concejo. Lo hizo en una dura rueda de prensa, acompañado por la diputada regional Sandra Camino, en una intervención en la que denunció "la normalización del fracaso en la gestión" por parte del Ayuntamiento de Llanera y la FSA. "El Ayuntamiento de Llanera se ha acostumbrado a no exigir, y el Gobierno de Barbón, a no dar", recalcó.

Argüelles no ahorró en críticas, y quiso poner de relieve que desde que Eva María Pérez es alcaldesa de Llanera, "Barbón ha estado dos veces en el Ayuntamiento, y las dos para reírse de la institución, evitando adquirir compromisos y plazos", cuando "en el pleno de investidura garantizó a la alcaldesa que se devolvería a Llanera lo que el concejo merece". Lejos de eso, el portavoz del PP denuncia que en Llanera "se ha normalizado perder subvenciones, conformarse y vender como gestión lo que es inacción, y el problema es que el Gobierno de Llanera ha aprendido a vivir cómodamente sin molestar al Principado", recalca.

Entre las grandes "estafas" del ejecutivo regional hacia el municipo, Silverio Argüelles destaca las variantes de Cayés y Posada. "Esta última figura cada año en los presupuestos sin que se ejecute ni una sola partida ni haya un calendario, y en la de Cayés seguimos sin saber qué se ha hecho con los 50.000 euros que contemplaba el presupuesto de 2025 para humanizar la travesía", afeó el portavoz antes de lamentar "la sumisión del Ayuntamiento de Llanera a la FSA y el abandono que sufren los vecinos, como lo demuestra que el Gobierno local no haya realizado ni una sola declaración sobre los Presupuestos autonómicos".

Muestra de ello destaca Argüelles cómo las partidas para Llanera en las cuentas regionales de 2026 "bajan en dos millones de euros, al pasar de 5,6 a 3,5 millones". "La inercia con la que actúa Eva Pérez nos está llevando a perder oportunidades que no volverán, en un municipio que está dejando pasar inversiones y oportunidades cuando se trata de uno de los principales concejos de Asturias".

El PP ha vuelto a presentar enmiendas a las cuentas regionales "para poner por delante de las prioridades políticas las necesidades de los ciudadanos". Entre ellas destacan la referida el desarrollo del área industrial de Pando "que es clave para que se puedan atraer inversiones al concejo", la creación de un centro de interpretación de Lucus Asturum, "una joya que el Ayuntamiento no está haciendo nada por poner en valor", el centro de salud en Pruvia "que lleva años pendiente" o el arreglo de la carretera que une Llanera y Las Regueras. "Todas ellas fueron rechazadas en la Junta General por los grupos de la izquierda. Y no olvidemos que IU es el socio necesario tanto en el Principado como en el Ayuntamiento", critica Silverio Argüelles. A todo ello añadió una nueva denuncia: el despido de la abogada y la psicóloga del Centro Asesor de la Mujer que "les fue notificada el día 30, sin previo aviso y cuando el centro acaba de recibir una partida de 82.600 euros", subrayó.

La diputada Sandra Camino expuso el "rechazo frontal" del PP a "unas cuentas infladas, continuistas y construidas sólo para sostener al Gobierno de Barbón, que implican más impuestos para las familias, la clase media trabajadora, jóvenes y autónomos. Una burbuja presupuestaria que pagamos todos los asturianos”. Y "los llanerenses no tienen que pagar con menos inversión, peores servicios y más impuestos la pésima gestión del Gobierno de Barbón con el beneplácito del Ayuntamiento", zanjó.