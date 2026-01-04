Aliatar se dirige a los niños de Llanera: "Los Reyes Magos vienen cargados de regalos"
Decenas de pequeños entregaron sus cartas al Príncipe en una tarde cargada de ilusión, previa a las cabalgatas de Posada y Lugo
Con ilusión y emoción a toneladas. Así recibieron los niños de Llanera la visita del Príncipe Aliatar, emisario de los Reyes Magos, en una cita para comprobar que todo está en orden para la llegada de Sus Majestades. Los pequeños hicieron cola durante la tarde del domingo para entregar sus cartas al enviado de Melchor, Gaspar y Baltasar en sendas recepciones celebradas en el parque de Cuno Corquera de Posada y en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Lugo.
Aliatar escuchó con una sonrisa a todos y cada uno de los pequeños, desbordados por los nervios y enumerando la lista de regalos que desean que les dejen los Reyes en la noche de este lunes. Además, todos aseguraron haberse portado muy bien durante el año, con lo que Aliatar prevé que la lluvia de presentes sea muy abundante. "Los Reyes vienen cargados", anunció.
La magia continúa hoy con la llegada de los Magos a bordo de tres ultraligeros. Será a las 17.00 horas en La Morgal, si el tiempo no lo impide. Como cada año, saludarán a pie de pista a todas las familias que asistan. Después, desfilarán por Lugo y Posada.
