El PP de Llanera acusa al PSOE de "abandonar" a las víctimas de violencia de género

El PP de Llanera denuncia que más de 300 usuarias que acudían al Centro de la Mujer de Llanera, víctimas de violencia de género, han quedado sin este recurso fundamental tras el cierre repentino del centro "por una decisión unilateral del Ayuntamiento de la que la Dirección General del Principado fue informada por las propias usuarias que se encontraron con el centro cerrado al acudir a sus citas previstas". La edil Nuria Niño ha dado la voz de alarma ante el riesgo que supone "perder un servicio esencial para un colectivo vulnerable que requiere de toda la atención y apoyo". La concejala señala como causa de la situación la "falta de gestión, competencia y sensibilidad de la alcaldesa", la socialista Eva María Pérez.

"Pérez ha sido incapaz de gestionar la subvención nominativa de 82.000 euros con los que cuenta el Ayuntamiento de Llanera para dar continuidad a este servicio. Quienes pagan ahora las consecuencias de la inacción de la alcaldesa, son las usuarias del centro", lamenta Niño. No es la primera vez que el Centro Asesor de la Mujer de Llanera se ve en esta tesitura, alertan: "en 2021, la inacción del Ayuntamiento obligó a devolver una subvención de casi 80.000 euros al Principado por vaciar de actividad del centro, un riesgo que se vuelve a correr de nuevo".

Para que esto no ocurra, el Ayuntamiento tendrá que presentar una memoria anual antes del 30 de enero, explica Nuria Niño. Un documento que "tendrían que realizar las profesionales a las que han despedido sin previo aviso, por lo que resulta imposible que Llanera presente a tiempo dicha documentación", asegura.

La también Secretaria General del PP de Llanera acusa al PSOE de "dejar atrás a las mujeres" tras apuntar que "el cierre del Centro Asesor de la Mujer evidencia la brecha entre la política de pancarta y la realidad". En opinión de Niño, y ante la situación de desprotección provocada, "no pueden hablar de transición ordenada cuando han clausurado de manera repentina el centro y su actividad, privando del apoyo, acompañamiento y tratamiento de víctimas de violencia de género, vulnerando con ello el círculo de confianza entre usuarias y técnicas".

La alarma saltó el pasado 29 de diciembre, "cuando las dos profesionales del centro fueron despedidas por el Ayuntamiento de Llanera de manera abrupta y sin explicación y sin ofrecerles alternativa alguna, pese a que días antes la nueva concejala de Igualdad les había garantizado la continuidad de sus contratos", relata la concejala, quien acusa al gobierno socialista llanerense de "dar un portazo en la cara de quienes sostenían uno de los servicios más sensibles del municipio", "dejando en el limbo el apoyo y cuidado de todas las usuarias del centro, incluso aquellas que tenían cita para ser atendidas hasta el mes de marzo".

"Las mujeres que han sufrido violencia, sus familias y los menores que llevan años en terapia y que dependen de este apoyo, han quedado desamparadas y hoy no saben a dónde acudir, porque desde el Principado se les indica que su recurso asignado es el de Llanera, con el que ya no cuentan", lamenta Nuria Niño, quien exige al Ayuntamiento, y concretamente a la alcaldesa, "que asuma la responsabilidad de las enormes y malas consecuencias de su gestión y aporte una solución inminente tanto para las técnicas a las que han dejado en la calle, como a las usuarias que requieren de la atención profesional que recibían en el centro".