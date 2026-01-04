El PSOE de Llanera acusa al PP de "generar alarma innecesaria": el cierre del Centro Asesor de la Mujer es "transitorio", afirman

El PSOE de Llanera ha salido al paso de las acusaciones del PP de "abandonar a las víctimas de violencia de género al cerrar el Centro Asesor de la Mujer" para desmentir de manera tajante esta afirmación.

El Centro Asesor de la Mujer de Llanera (CAM) fue puesto en marcha en 2022 por el Principado de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento, como parte de la red regional de Centros Asesores de la Mujer, que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico gratuito, con especial atención a las víctimas de violencia de género. "Se trata de un recurso plenamente integrado en una red pública que ha atendido a miles de mujeres en Asturias y que desempeña un papel esencial en la detección y el acompañamiento integral de situaciones de violencia machista", subrayan los socialistas llanerenses, y en este sentido, "no existe ninguna resolución ni comunicación oficial que indique el cierre del servicio en Llanera" y "cualquier afirmación en ese sentido carece de base y solo contribuye a generar una alarma injustificada entre la ciudadanía", denuncian.

Lo que sí existe es "una situación transitoria derivada de la renovación del convenio del Principado, que es la administración que financia el CAM", reconocen. Esta circunstancia, que se está dando también en otros ayuntamientos, "ha provocado un periodo eventual que no supone ni el cierre del centro ni el cese de la atención a las mujeres. Las profesionales del servicio conocían desde el mes de junio que sus contratos finalizaban en diciembre, al estar vinculados a dicho convenio, y que la continuidad del servicio dependía de los plazos administrativos del Principado para su renovación", explican en un comunicado.

Durante este periodo, "el Ayuntamiento de Llanera seguirá recogiendo las solicitudes de atención, que serán derivadas a los recursos legalmente habilitados para garantizar que ninguna mujer quede desatendida", garantizan.

La concejala de Igualdad y Cooperación, Beatriz Ruiz Rincón, "mantiene contactos continuos con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, tanto para agilizar la firma del nuevo convenio como para buscar soluciones que permitan mantener la atención a las mujeres que lo necesiten", recalca el PSOE.

Desde el grupo socialista "rechazamos de forma rotunda el uso partidista de un problema grave y real, como es la violencia de género". "La oposición vuelve a optar por el alarmismo y los mensajes simplistas, que no ayudan ni a las mujeres afectadas ni al trabajo serio y coordinado que se desarrolla para su protección. Resulta especialmente llamativo que estas críticas provengan de un partido que, allí donde gobierna con el apoyo de VOX, ha cerrado o recortado recursos de igualdad y atención a las víctimas, abrazando posiciones negacionistas que ahora parecen olvidar", lamentan.

El Ayuntamiento de Llanera reitera "su compromiso firme e inequívoco con la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos de las víctimas, apostando por políticas públicas responsables, coordinación institucional y un trabajo constante y riguroso. Esta lucha exige seriedad, responsabilidad y compromiso sostenido, no campañas de alarma sin fundamento".