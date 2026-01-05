Los Reyes Magos aterrizan pletóricos en La Morgal: "Estamos listos para el reparto de regalos"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

La Morgal (Llanera)

Todos los ojos estaban puestos en el cielo: por el tiempo, pero sobre todo, porque los Reyes Magos llegaron en la tarde de este lunes a Llanera desde las alturas, en tres ultraligeros cargados de regalos para todos los niños. Una multitud apiñada a pie de pista esperaba a Sus Majestades en La Morgal para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar entre aplausos, gritos y mucha emoción. Hubo quien llegó casi nada más comer para coger sitio y no perderse ni un detalle del aterrizaje, que gracias a la pericia de los pajes que acompañaban a los magos, transcurrió sin incidentes.

Los Reyes aterrizan en La Morgal / Luján Palacios

Los Reyes llegan pletóricos y listos para el reparto de regalos.

Los Magos saludaron a los pequeños y sus familias, recogieron algunas cartas de última hora y acto seguido se retiraron unos momentos a descansar, antes de salir a desfilar en las dos cabalgatas del concejo de Llanera: primero en Lugo y después en Posada.

La alcaldesa, Eva María Pérez, saludó a Sus Majestades a pie de pista

