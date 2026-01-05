Los Reyes Magos aterrizan pletóricos en La Morgal: "Estamos listos para el reparto de regalos"

Todos los ojos estaban puestos en el cielo: por el tiempo, pero sobre todo, porque los Reyes Magos llegaron en la tarde de este lunes a Llanera desde las alturas, en tres ultraligeros cargados de regalos para todos los niños. Una multitud apiñada a pie de pista esperaba a Sus Majestades en La Morgal para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar entre aplausos, gritos y mucha emoción. Hubo quien llegó casi nada más comer para coger sitio y no perderse ni un detalle del aterrizaje, que gracias a la pericia de los pajes que acompañaban a los magos, transcurrió sin incidentes.

Los Reyes aterrizan en La Morgal / Luján Palacios

Los Reyes llegan pletóricos y listos para el reparto de regalos.

Los Magos saludaron a los pequeños y sus familias, recogieron algunas cartas de última hora y acto seguido se retiraron unos momentos a descansar, antes de salir a desfilar en las dos cabalgatas del concejo de Llanera: primero en Lugo y después en Posada.

La alcaldesa, Eva María Pérez, saludó a Sus Majestades a pie de pista