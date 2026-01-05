Soto de Llanera premia a las casas mejor decoradas para la Navidad: estos son los ganadores
En total han participado unas 60 viviendas, adornadas con gran cantidad de elementos, luces y elementos de gran tamaño
Soto de Llanera se ha vestido este año de Navidad por todo lo alto, y el esfuerzo ha tenido premio. La urbanización ha convocado este año su II Concurso de Decoración para casas y calles, y los vecinos han dado lo mejor de sí mismos, con una participación que ha roto récords: participaron entre individuales y calles unas 60 viviendas que han lucido estos días elaborados decorados, con elementos luminosos y adornos hechos a mano, proyecciones y gran profusión de brillos para celebrar las fechas más entrañables el año.
El jurado no lo ha tenido nada fácil para decidir los ganadores tras la ronda de valoración, y finalmente los vencedores han sido la vivienda de Enebros número 8 en categoría de mejor decoración individual, con trofeo y una cesta de productos gourmet de La Sala, y la calle Naranjos/ Encinas en el apartado de calle mejor decorada, con un premio consistente en un trofeo y cesta de productos gourmet La Sala donada por Cafetería la Campanina y Café Bar 124.
Además se han sorteado regalos entre todos los participantes para agradecer su involucración en este concurso que suma y sigue. La casa de Nísperos 4 se ha llevado un microondas; Aligustres 2, un bono spa para dos personas en Las Caldas; Acacias 17, un alquiler de la pista de pádel de Soto; Abedules 3, varias sesiones de ludoteca; Camelias 14, un bono para un corte de pelo de caballero; Brezos 13, un bono de lavado y peinado de señora y la calle Naranjos/ Magonolios, una cesta de productos asturianos.
El consejo rector de la urbanización ha expresado su "más sincero agradecimiento a todos los vecinos y los establecimientos colaboradores por su implicación y apoyo; sin vuestra participación, esta iniciativa no habría sido posible", destacan. A la entrega de premios acudieron el edil José Antonio González, del PSOE, y la concejala del PP Belén Rodríguez, así como Pelayo Ortiz del consejo rector.
Ha sido la culminación de varias actividades navideñas organizadas estos días en la urbanización. Durante las fiestas ha permanecido expuesto en el espacio del centro comercial un nacimiento creado por los integrantes del club de ganchillo, en el que emplearon muchas semanas con gran ilusión y ha sido será una sorpresa para todos los que se acercan a visitarlo. Y los más pequeños han podido disfrutar también estas semanas de varios talleres navideños para elaborar postales y botellas sensoriales para jugar, decoraciones para el árbol y bolsas navideñas, la proyección de la película "Klaus", y la visita del el Príncipe Aliatar para recoger las cartas de todos los pequeños y cumplir correctamente sus deseos.
- Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas
- La ONG Corazón Solidario distingue en Llanera a la familia de 'El Ángel de Javi': así será el acto en la Casa de Cultura de Posada
- La iglesia más sorprendente (y colorida) está en Asturias: es un templo del skate y está pintada por un artista internacional
- La demoledora reflexión del exalcalde socialista de Llanera: 'Este no es el PSOE que yo conocí, es hora de que alguien diga basta
- Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores
- La familia de 'El Ángel de Javi', galardonada en Llanera: 'este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza
- Un conductor vuelca con su camión a la entrada del polígono de Silvota (Llanera) y logra salir por su propio pie
- Dos de las mejores startups de 2025 en España están en el Parque Tecnológico de Asturias: estas son las empresas con sede en Llanera que han sido elegidas