Soto de Llanera premia a las casas mejor decoradas para la Navidad: estos son los ganadores

Soto de Llanera se ha vestido este año de Navidad por todo lo alto, y el esfuerzo ha tenido premio. La urbanización ha convocado este año su II Concurso de Decoración para casas y calles, y los vecinos han dado lo mejor de sí mismos, con una participación que ha roto récords: participaron entre individuales y calles unas 60 viviendas que han lucido estos días elaborados decorados, con elementos luminosos y adornos hechos a mano, proyecciones y gran profusión de brillos para celebrar las fechas más entrañables el año.

El jurado no lo ha tenido nada fácil para decidir los ganadores tras la ronda de valoración, y finalmente los vencedores han sido la vivienda de Enebros número 8 en categoría de mejor decoración individual, con trofeo y una cesta de productos gourmet de La Sala, y la calle Naranjos/ Encinas en el apartado de calle mejor decorada, con un premio consistente en un trofeo y cesta de productos gourmet La Sala donada por Cafetería la Campanina y Café Bar 124.

Además se han sorteado regalos entre todos los participantes para agradecer su involucración en este concurso que suma y sigue. La casa de Nísperos 4 se ha llevado un microondas; Aligustres 2, un bono spa para dos personas en Las Caldas; Acacias 17, un alquiler de la pista de pádel de Soto; Abedules 3, varias sesiones de ludoteca; Camelias 14, un bono para un corte de pelo de caballero; Brezos 13, un bono de lavado y peinado de señora y la calle Naranjos/ Magonolios, una cesta de productos asturianos.

Soto de Llanera, un cuento de Navidad /

El consejo rector de la urbanización ha expresado su "más sincero agradecimiento a todos los vecinos y los establecimientos colaboradores por su implicación y apoyo; sin vuestra participación, esta iniciativa no habría sido posible", destacan. A la entrega de premios acudieron el edil José Antonio González, del PSOE, y la concejala del PP Belén Rodríguez, así como Pelayo Ortiz del consejo rector.