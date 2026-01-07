El Ayuntamiento de Llanera entrega los premios del concurso de escaparates, en una edición "de mucho nivel"

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal de Festejos y portavoz del PSOE, José Antonio González, han hecho entrega de las distinciones a los ganadores del concurso de escaparates convocado por el Ayuntamiento esta Navidad. Ha sido una edición de "mucho nivel", con la participación de una decena de establecimientos, con un gran derroche de imaginación para hacerse con los preciados galardones.

Los tres ganadores son, por este orden, Velvet, en Lugo de Llanera, la Clínica Veterinaria La Morgal, también en Lugo, y en tercera posición Abeja Reina, de Posada. El establecimiento clasificado en primer lugar destaca por sus guirnaldas de luces, con gran cantidad de detalles como globos, un árbol de Navidad y varios paquetes en el escaparate y en el interior del local. En la Clínica Veterinaria La Morgal destaca una enorme casa de muñecas hecha a mano, mientras que en Abeja Reina crearon una pista de nieve y un teleférico con Papá Noel a bordo.

La alcaldesa, Eva María Pérez, y el edil José Antonio González, con los responsables de la clínica veterinaria / A. Ll.

El jurado estuvo compuesto por miembros de la Asociación de Vecinos de Posada, la Comisión de Festejos Amigos de Lugo y la Asociación de Vecinos de San Cucao. En esta edición participaron un total de diez establecimientos, tres de ellos en Posada y los siete restantes en Lugo.

La entrega del premio a Abeja Reina / A. Ll.

Las decoraciones llevan expuestas al público desde el pasado 15 de diciembre y, a lo largo de estos días, el jurado ha visitado los diferentes locales participantes para valorar la originalidad, presentación, creatividad, el uso de elementos comercializados integrados en la decoración, el color y la iluminación.