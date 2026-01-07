Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Llanera entrega los premios del concurso de escaparates, en una edición "de mucho nivel"

Velvet, en Lugo, fue la ganadora de un certamen en el que participaron una decena de establecimientos

Eva María Pérez, Bárbara Ruiz en representación de Velvet y José Antonio González, tras la entrega del premio

Eva María Pérez, Bárbara Ruiz en representación de Velvet y José Antonio González, tras la entrega del premio / A. Ll.

Luján Palacios

Luján Palacios

Lugo de Llanera

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal de Festejos y portavoz del PSOE, José Antonio González, han hecho entrega de las distinciones a los ganadores del concurso de escaparates convocado por el Ayuntamiento esta Navidad. Ha sido una edición de "mucho nivel", con la participación de una decena de establecimientos, con un gran derroche de imaginación para hacerse con los preciados galardones.

Los tres ganadores son, por este orden, Velvet, en Lugo de Llanera, la Clínica Veterinaria La Morgal, también en Lugo, y en tercera posición Abeja Reina, de Posada. El establecimiento clasificado en primer lugar destaca por sus guirnaldas de luces, con gran cantidad de detalles como globos, un árbol de Navidad y varios paquetes en el escaparate y en el interior del local. En la Clínica Veterinaria La Morgal destaca una enorme casa de muñecas hecha a mano, mientras que en Abeja Reina crearon una pista de nieve y un teleférico con Papá Noel a bordo.

La alcaldesa, Eva María Pérez, y el edil José Antonio González, con los responsables de la clínica veterinaria

La alcaldesa, Eva María Pérez, y el edil José Antonio González, con los responsables de la clínica veterinaria / A. Ll.

El jurado estuvo compuesto por miembros de la Asociación de Vecinos de Posada, la Comisión de Festejos Amigos de Lugo y la Asociación de Vecinos de San Cucao. En esta edición participaron un total de diez establecimientos, tres de ellos en Posada y los siete restantes en Lugo.

La entrega del premio a Abeja Reina

La entrega del premio a Abeja Reina / A. Ll.

Las decoraciones llevan expuestas al público desde el pasado 15 de diciembre y, a lo largo de estos días, el jurado  ha visitado los diferentes locales participantes para valorar la originalidad, presentación, creatividad, el uso de elementos comercializados integrados en la decoración, el color y la iluminación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas
  2. La ONG Corazón Solidario distingue en Llanera a la familia de 'El Ángel de Javi': así será el acto en la Casa de Cultura de Posada
  3. La iglesia más sorprendente (y colorida) está en Asturias: es un templo del skate y está pintada por un artista internacional
  4. La demoledora reflexión del exalcalde socialista de Llanera: 'Este no es el PSOE que yo conocí, es hora de que alguien diga basta
  5. La familia de 'El Ángel de Javi', galardonada en Llanera: 'Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza
  6. Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores
  7. Un conductor vuelca con su camión a la entrada del polígono de Silvota (Llanera) y logra salir por su propio pie
  8. Dos de las mejores startups de 2025 en España están en el Parque Tecnológico de Asturias: estas son las empresas con sede en Llanera que han sido elegidas

El Ayuntamiento de Llanera entrega los premios del concurso de escaparates, en una edición "de mucho nivel"

El Ayuntamiento de Llanera entrega los premios del concurso de escaparates, en una edición "de mucho nivel"

Los Reyes Magos aterrizan pletóricos en La Morgal y desfilan por Posada y Lugo: "Traemos regalos para todos""

Los Reyes Magos aterrizan pletóricos en La Morgal y desfilan por Posada y Lugo: "Traemos regalos para todos""

Soto de Llanera premia a las casas mejor decoradas para la Navidad: estos son los ganadores

Soto de Llanera premia a las casas mejor decoradas para la Navidad: estos son los ganadores

Aliatar se dirige a los niños de Llanera: "Los Reyes Magos vienen cargados de regalos"

El PSOE de Llanera acusa al PP de "generar alarma innecesaria": el cierre del Centro Asesor de la Mujer es "transitorio"

El PSOE de Llanera acusa al PP de "generar alarma innecesaria": el cierre del Centro Asesor de la Mujer es "transitorio"

La familia de "El Ángel de Javi", galardonada en Llanera: "Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza"

La familia de "El Ángel de Javi", galardonada en Llanera: "Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza"

El PP de Llanera denuncia el cierre del Centro Asesor de la Mujer

El PP de Llanera denuncia el cierre del Centro Asesor de la Mujer

El PP arremete contra el trato de los presupuestos regionales a Llanera: "Son una nueva estafa a los vecinos"

El PP arremete contra el trato de los presupuestos regionales a Llanera: "Son una nueva estafa a los vecinos"
Tracking Pixel Contents