El jurado ya ha tomado una decisión: estos son los premios (con sorpresa) del Concurso de Fotografía Deportiva de Llanera
Una de las categorías ha sido declarada desierta
J. A. O.
El jurado del I Concurso de Fotografía Deportiva de Llanera ha acordado por unanimidad declarar desierto el primer premio, que estaba dotado con 900 euros y diploma.
El segundo premio, de 500 euros y diploma, ha sido para la fotografía titulada «Sprint La Morgal», mientras que el tercero, dotado con 300 euros y diploma, ha recaído en la imagen «Llanera Femenino».
El premio Local, con 300 euros y diploma, ha sido para la fotografía titulada «Llanera 10 Km. finales».
La entrega de premios tendrá lugar en próximas fechas, según indican fuentes municipales.
La concejalía de Deportes convocó el certamen con el objetivo de «incentivar el arte fotográfico en este ámbito, poniendo de relieve de forma gráfica y plástica los valores del deporte».
