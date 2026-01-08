Llanera ultima la contratación de las obras de dos nuevos aparcamientos públicos: descubre su ubicación y costes

El Ayuntamiento de Llanera apura los trámites para adjudicar las obras de construcción de sendos aparcamientos de vehículos en Posada y Llanera. En total, la inversión municipal en ambos espacios será de 1,1 millones de euros y los técnicos municipales ya se encuentran analizando las ofertas de las cuatro empresas que se han presentado al proceso de licitación y que ha recibido el visto bueno de la mesa de contratación que se constituyó a mediados del pasado mes de diciembre.

La financiación de ambas actuaciones se lleva a cabo con cargo al remanente de tesorería por valor de más de tres millones de euros que el equipo de gobierno que dirige la socialista Eva María Pérez previsto dedicar a obras y equipamientos, de acuerdo con una modificación de crédito que pasó el filtro del Pleno a mediados del pasado mes de octubre.

El contrato de los estacionamientos públicos en los dos principales núcleos de población de Llanera se divide en dos lotes. El primero de ellos se destina a el acondicionamiento de las parcelas necesarias para los accesos y el nuevo parking público de Posada, en las imediaciones del cuartel de la Guardia Civil. Cuenta con un presupuesto de licitación ligeramente superior a los 718.000 euros. El segundo es para el aparcamiento previsto en la finca El Truébano de Lugo y está dotado con una consignación inicial de 412.359 euros.

La última intervención en esta materia en el concejo supuso la entrada en servicio de un nuevo parking público en superficie en la calle Berbollo de Posada, con una capacidad para 54 plazas para automóviles, dos de ellas de movilidad reducida y nueve para motocicletas. La inversión fue de 184.153 euros, con el objetivo de favorecer la movilidad en el casco urbano de la capital municipal y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad vial de la zona. Hasta el inicio de los trabajos, la parcela funcionaba como un parking improvisado, con un firme de zahorra artificial en muy mal estado y numerosas zonas de charcos, lo que suponía un problema de seguridad vial.