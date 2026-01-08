Movilidad reactiva el proyecto para la variante de Posada: estos son los próximos pasos para poder licitar la obra

La Consejería de Movilidad del Principado acaba de licitar por 235.423 euros los trabajos para la actualización del proyecto de construcción de la variante de Posada de Llanera. El encargo dará un plazo de nueve meses a la adjudicataria para incorporar al documento original, que fue elaborado en 2023, las novedades normativas que se hayan producido desde entonces, así como para realizar una nueva tramitación ambiental de la actuación.

El proyecto sobre el que se va a trabajar ya recoge las propuestas formuladas en su día por el Ayuntamiento de Llanera. El documento desarrolla, en una primera fase, una única calzada bidireccional como tronco principal, con un presupuesto estimado superior a los 38 millones y un plazo de ejecución de 30 meses.

Tráfico

Según detallas fuentes de la administración autonómica, la obra dará continuidad al trazado de la carretera AS-17, al conectar con el tramo de autovía a la altura del polígono de Asipo, para luego continuar con una única calzada hasta el final del recorrido. "De este modo, se ofrece una solución al problema del intenso tráfico que atraviesa actualmente Posada", añaden desde el gobierno regional. La variante garantizará la "permeabilidad territorial" mediante la construcción de dos enlaces con la carretera AS-17 en Posada. Uno de ellos será con la carretera de Biedes (AS-373). El otro consistirá en una glorieta a nivel en la intersección de la carreteras AS-17 y la local LL-2, punto final de trazado de la variante.

Ambos enlaces estarán preparados para no interferir en la construcción, en una segunda fase, de la segunda calzada que completará el trazado de autovía en todo el recorrido.

El Principado destaca que la variante "mejorará la comunicación del eje Avilés-Langreo y ofrecerá una alternativa a la autovía A-8 a la hora de comunicar la zona occidental y Avilés con los polígonos industriales de la zona central". Además, también resalta que su entrada en servicio contribuirá a liberar la autopista "Y" de parte del intenso tráfico de vehículos pesados que soporta esa vía de comunicación a diario.

De acuerdo con el proyecto diseñado hace tres años, el trazado previsto se inicia sobre la AS-17 al norte del núcleo de Posada y, después, se desvía hacia el margen derecho de la carretera y salva tanto el campo de fútbol como la localidad de Sevaríes.