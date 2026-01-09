La alcaldesa de Llanera califica de "imprescindible" la variante de Posada: "El concejo merece infraestructuras que respondan a sus necesidades"

"Es una gran noticia para Llanera. Llevamos ya mucho tiempo empujando para que sea una realidad". Son las palabras de la alcaldesa de Llanera, la socialista Eva María Pérez, sobre la decisión de actualizar el proyecto de la variante de Posada por parte del Principado de Asturias como paso previo a la licitación de las obras de construcción de la esperada infraestructura. "Siempre la hemos defendido con firmeza, ya que no solo aliviará el intenso tráfico que padece la localidad, sino que, además, aportará también calidad de vida, seguridad y desarrollo para el concejo", añadió.

La Consejería de Movilidad anunció este jueves la licitación, por importe de 235.423 euros, de los trabajos para la actualización del proyecto de construcción de la variante de Posada. La empresa adjudicataria tendrá ahora un plazo de nueve meses para incorporar al documento original, que fue elaborado en 2023, las novedades normativas que se hayan producido desde entonces, así como para realizar una nueva tramitación ambiental de la actuación.

"Es una prueba del esfuerzo, la constancia y el trabajo conjunto que venimos realizando", apuntó la regidora. Tanto es así, que el proyecto sobre el que se va a trabajar ya recoge las propuestas formuladas en su día por el Ayuntamiento. "Seguiremos trabajando con decisión y colaborando con el Principado para que la variante sea una realidad cuanto antes", aseguró Pérez.

Un proyecto imprescindible

El Principado destaca que la variante, que se llevará a cabo en distintas fases, "mejorará la comunicación del eje Avilés-Langreo y ofrecerá una alternativa a la autovía A-8 a la hora de comunicar la zona occidental y Avilés con los polígonos industriales de la zona central". Además, también resalta que su entrada en servicio contribuirá a liberar la autopista "Y" de parte del intenso tráfico de vehículos pesados que soporta esa vía de comunicación a diario.

"Llanera, un concejo clave en el desarrollo económico de Asturias, merece infraestructuras que respondan a sus necesidades presentes y futuras", destacó la regidora. "No nos podemos quedar atrás", concluyó.