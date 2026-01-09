La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera

El pasado día 7, componentes del equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Asturias con sede en Oviedo practicaron una inspección en una nave correspondientes a un bazar situado en un polígono industrial de Llanera. En la entrevista mantenida por los agentes con la persona que regenta dicho establecimiento, la misma negó la comercialización de dichos productos, a pesar de lo cual se llevó a cabo la inspección. En su transcurso, se pudo observar como la gerente se dirigía a uno de los empleados en su idioma de origen, dándole indicaciones que no pudieron ser entendidas por los agentes. Esta actuación levantó sospechas, percatándose como dicho empleado se dirigía hacia el fondo de la nave cerrando una puerta que se encontraba en ese momento abierta. Ante dicha acción y la posibilidad que hubiera alguna irregularidad que se tratase de ocultar, los guardias decidieron inspeccionar la estancia cuya puerta se había cerrado. Lo primero que llamó la atención fue que junto a la puerta había una estantería que contaba con ruedas, lo que permitía que se corriera lateralmente y se ocultara dicho acceso.

Durante la inspección llevada a cabo, se pudo comprobar que dicha estancia estaba destinada a almacén de diferentes tipos de productos y, entre ellos, se encontraban almacenados en estanterías artificios pirotécnicos de forma ilegal. Una vez retirada, este material arrojó un peso neto de 25,5 kilos de explosivo, cifra que supera en más de cinco veces lo que un establecimiento que hubiese contado con autorización hubiera podido almacenar para su comercialización. Por este hecho se informó a la propietaria del establecimiento que iba a ser propuesta para sanción ante la Delegación del Gobierno por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana y al Real Decreto 989/2015 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, por el almacenamiento de dichos productos sin autorización administrativa.

Los artículos pirotécnicos han quedado depositados adecuadamente en las instalaciones de una pirotecnia de Cangas del Narcea.

El empleo de material pirotécnico durante las fiestas navideñas se ha convertido en una tradición en España, pero la venta inadecuada de estos artículos supone una serie de riesgos para las personas, provocando graves accidentes. Por ello la Guardia Civil, con competencia exclusiva en la materia ha llevado a cabo inspecciones en diversos establecimientos con el objetivo de que tanto el almacenamiento, venta y uso se ajuste a la normativa, cumpliendo los requisitos y condiciones que se determinan.

Dicha actividad inspectora por lo que respecta a la Comandancia de Asturias ha sido desarrollada por las distintas Intervenciones de Armas de la Guardia Civil, así como por las unidades de Seguridad Ciudadana.