Llanera sin Barreras celebra que se vayan a crear pasos de peatones entre Posada y Lugo: "han sido ocho años de lucha"

El colectivo de personas con diversidad funcional Llanera sin Barreras ha celebrado en al anuncio de mejora de la carretera entre Posada y La Campana, con la creación de varios pasos de peatones en el tramo. La asociación recuerda que se llevaba "más de ocho años trabajando para lograr el objetivo de la creación de pasos de cebra hasta ahora inexistentes en el tramo de Posada a Lugo, donde cada día los vecinos se juegan la vida literalmente para poder cruzar la carretera sin ningún paso señalizado".

Y por eso el anuncio del Principado el mes pasado de la licitación de las obras ha supuesto un gran alivio para la entidad. "Estas actuaciones no llegan sin el fruto de un trabajo conjunto y estructurado, comenzando con la escucha de las quejas vecinales recogidas en parte por nuestra asociación y llevadas a la Comisión de seguimiento para la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, recuerdan. Un espacio de participación que reúne a concejalías, técnicos municipales, Policía, Servicios Sociales, Protección Civil y la asociación LLanera sin Barreras , impulsora y pionera en la creación de esta comisión.

Han agradecido además el trabajo realizado para poder ejecutar el proyecto por parte del Ayuntamiento de Llanera, así como la fórmula desarrollada para ello. "Desde la formulación de las necesidades hasta la ejecución de las obras, este modelo participativo demuestra que cuando las administraciones y la sociedad civil colaboran en la misma línea de trabajo, los avances son tangibles y sostenibles", destacan.

Con esta licitación "no solamente se resolverá el problema existente de los pasos de cebra, si no que habrá paradas de autobús renovadas, mejor drenaje y firme nuevo, mejoras en la señalización y sobre todo, más seguridad y accesibilidad", insisten, destacando cómo "una vez más, el Ayuntamiento de Llanera da un paso al frente, cumpliendo con su compromiso por la inclusión y la movilidad. De esta manera poco a poco nuestro concejo puede llegar a ser un ejemplo en accesibilidad universal".

La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre la glorieta de conexión de Posada de Llanera con la AS-374 y Castañera, y permitirá corregir varios puntos conflictivos de la vía. El proyecto incluye medidas destinadas a mejorar la visibilidad y la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas, el refuerzo de la protección de peatones y el aumento de la seguridad general del trazado, reduciendo el riesgo de accidentes y favoreciendo una movilidad más segura.

Además, la intervención, con un presupuesto de más de 600.000 euros, supondrá una mejora importante en la accesibilidad y seguridad para usuarios del transporte público, con la construcción de diez nuevas paradas de autobús, cinco en cada sentido, así como la renovación en el sistema de drenaje y del firme, y la actualización de la señalización.