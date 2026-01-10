La carrera 10K de Llanera ya tiene fecha para 2026 (y viene con novedades)

Llanera es sinónimo de deporte. A lo largo del año, son multitud los eventos deportivos que tienen lugar en el concejo y entre ellos se encuentran la Llanera Race, la Fiesta de la Bicicleta o el Speed Trail. Hay otra que también destaca de manera especial: la Llanera 10K. Se trata de una carrera a pie por asfalto que ya tiene fecha para este 2026 y la cita será el próximo 1 de febrero, a partir de las 10.15 horas. Su centro neurálgico será el parque Cuno Corquera de Posada de Llanera.

La carrera principal discurrirá sobre un circuito circular de asfalto no homologado de aproximadamente 10.000 metros, pasando por Posada y Lugo de Llanera, y mezclando los tramos urbanos de las citadas localidades con los caminos vecinales que las unen. Tanto la salida como la meta serán en la Posada de Llanera.

Además, existe la posibilidad de realizar una prueba de una distancia más corta, cuyo circuito coincidirá en su mayor parte con el de la 10K, añadiendo un pequeño tramo de enlace asfaltado, y cuyo recorrido será de aproximadamente 5.000 metros.

Nuevas iniciativas

La Llanera 10K está organizada por la marca Cronelec en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera. La organización explica que en esta edición habrá dos novedades principales. La primera de ellas será una nueva categoría en ambos recorridos para personas con diversidad funcional y, la segunda, una carrera adaptada cuya longitud será de 400 metros, en la que podrán participar todos aquellos atletas a partir de los 14 años y que cuenten con, al menos, un 30 por ciento de discapacidad.

Consistirá en dar una vuelta al circuito corto alrededor del parque de Posada, subiendo a recoger premio en el podio los tres primeros chicos y chicas. "Queremos conseguir un evento pensado para que todas las personas puedan participar, apostando por unas carreras inclusivas y accesibles".

Grupos de edad

Además, los más pequeños también podrán participar en función de grupos de edad. En este sentido apuntan que "el planteamiento inicial es realizar tres carreras para los niños". Los más pequeños recorrerían 400 metros, los siguientes 900 y los de más edad 1.400, aproximadamente. "Las distancias se concretarán los días previos a la realización de la prueba, a razón de las inscripciones que haya", apuntan.

La plataforma para realizar la solicitud de participación se abrió a las nueve de la noche del pasado 6 de enero y, como cada año, los más rápidos se llevan descuento. "Desde una compra mínima de cinco dorsales por tres euros cada uno hasta un máximo de 160 dorsales por 0,50 euros la unidad, excluyendo los gastos administrativos que tienen un coste de un euro", indican los responsables.

La inscripción individual será de 15 euros e incluye derecho a participar en la carrera, seguro, dorsal, cronometraje individualizado, avituallamiento y aquellos productos o servicios que la organización consiga de los patrocinadores.

Los interesados en participar podrán hacerlo a través de la página de cronelec para la Llanera 10K hasta el próximo 29 de enero.