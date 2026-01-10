Llanera promueve un plan de hábitos de vida saludable: "Con buen pie" se centra en la reducción de los principales riesgos asociados a las enfermedades cardiovasculares

A través de la concejalía de Salud, el Ayuntamiento de Llanera pone en marcha una nueva edición del programa "Con buen pie", una iniciativa municipal orientada a la promoción de hábitos de vida saludables y a la prevención de la enfermedad cardiovascular.

El programa está coordinado por el Plan Municipal de Promoción de la Salud y gestionado por Proyecto Hombre. Según el concejal del área, Nicolás Fernández Soler, "para este equipo de gobierno las personas están en el centro de las políticas municipales y programas como éste reflejan esa apuesta por cuidar la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos".

El plan tiene como objetivo "reducir los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular, como la alimentación poco saludable, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tabaco o la tensión arterial elevada".

Para ello, se desarrolla una intervención integral que combina actividad física, educación para la salud y acompañamiento profesional.

Fernández Soler destaca, además, el carácter "cercano y preventivo" de la iniciativa. "No hablamos solo de prevención, sino de acompañar, de ofrecer herramientas prácticas y apoyo para incorporar hábitos saludables al día a día de forma realista y duradera", señala el edil.

"Con buen pie" se desarrollará a través de sesiones grupales e individuales, dirigidas por profesionales especializados, que incluyen acondicionamiento físico adaptado, formación en alimentación saludable y dinámicas de motivación al cambio. El programa, de carácter gratuito, favorece también la creación de redes de apoyo social entre los participantes.

La nueva edición comenzará el próximo lunes, día 12, y tendrá una duración de cinco meses. Las inscripciones pueden realizarse en https://www.proyectohombreastur.org/inscripcion-con-buen-pie/.