Las rebajas también tienen tirón en el comercio local de Llanera: "Hay buenas expectativas"

Buenas expectativas en el comercio local de Llanera. Son negocios pequeños, pero ofrecen calidad, en el género y en el servicio, y aunque no puedan realizar descuentos al nivel de grandes establecimientos de centros comerciales, su clientela no suele fallar y es fiel a su tienda de siempre y cerca de casa. Raquel Rivera, que regenta "El sueño de Juncal", en Posada, indica que hay perspectiva positiva. El suyo es uno de los establecimientos de moda más populares del municipio.

"Esperar un poco para aprovechar los descuentos"

"Tenemos buenas expectativas, más aún viendo cómo fue la campaña de Navidad", explica. Y es que Rivera no recuerda "tener una temporada tan buena por lo menos en los últimos dos años. Las ventas aumentaron considerablemente", confirma. Indica que, en su caso, en "estos primeros días ya hubo bastante movimiento, porque hay mucha gente que espera un poco más para comprar los regalos de Reyes y así, de paso, aprovechan los descuentos".

Vicky García atiende tras el mostrador de su tienda, Mil Mariposas, en Lugo de Llanera, a los clientes que se acercan al local para aprovechar los descuentos de la temporada de rebajas. Lleva más de siete años en el local y, ante esta primera campaña de rebajas de 2026, asegura tener también buenas expectativas, aunque, "de momento la cosa está tranquila, porque en estos primeros días, la gente suele ir más a los centros comerciales".

Margen más reducido

Una de las razones es porque allí, en las grandes superficies, "los descuentos son mucho mayores". En este sentido, explica que "nosotros no podemos poner una rebaja del 50 por ciento en nuestros artículos, porque nuestro margen de beneficio es mucho más pequeño". Tanto es así que asegura que "pagamos a los proveedores prácticamente el mismo precio al que ellos ponen la mercancía de venta al público".

Pese a todo, los comerciantes locales siguen echando de menos una ley que fije las rebajas dentro de una fecha concreta. Y es que las grandes cadenas ya promocionaban sus descuentos en tiendas físicas y páginas web a principios de la última semana, mientras que "en el pequeño comercio no arrancamos hasta el 7 de enero".

Vicky García, en su tienda de Lugo. / L. R.

Además, la liberalización de horarios y la venta on line da una sensación de rebaja constante, por lo que el comercio ya desconfía de este periodo y vive mucho más el día día. Sin embargo, asumen que es "lo que nos ha tocado vivir y tendremos que adaptarnos y usar nuestras armas", señalan las empresarias.

Las bazas de la cercanía y la calidad

Juegan con sus mejores bazas: la calidad del servicio y la cercanía. "Hay mucha gente que ya ni siquiera viene a la tienda, sino que me llama por teléfono y me dice que le prepare un regalo para algún familiar", apunta Raquel Rivera. Y es que esa es la mayor ventaja del comercio de proximidad. "Al final, tenemos una clientela más o menos fija, y el trato de tú a tú te permite conocer a las personas y sus gustos y eso, a su vez, genera mucha más confianza en el consumidor", apunta.

Para Vicky García y Raquel Rivera, el trato personalizado es clave en el comercio local. "Conocemos a nuestros clientes, sabemos qué buscan y les ofrecemos muchas facilidades, para que se sientan realmente valorados, frente al trato impersonal de las grandes cadenas", concluyen.