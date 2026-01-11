Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas

Un total de 19.350 kilos de palets recuperados en 2025 para transformarlos y darles otros usos. Es el balance del servicio de recogida y reciclaje de palets en el Parque Tecnológico de Asturias, iniciativa que forma parte de la estrategia de economía circular y gestión sostenible de residuos de esta gran área empresarial localizada en Llanera. La cifra supone un incremento superior al 40 por ciento respecto a 2024, cuando se recuperaron 13.470 kilos, "y confirma la tendencia creciente de participación de las empresas en este servicio colectivo", destacan los responsables de este complejo, un gigante que acoge a numerosas empresas de base tecnológica y punteras en innovación.

Pero, ¿qué se hace con los palets que se recogen? Pues la mayoría de los que no son reutilizables se convierten en pellets (compactados de biomasa, sobre todo de residuos de madera, que se usan como combustible ecológico para estufas y calderas). Según explican desde el propio Parque Tecnológico, las remesas se envían a una empresa homologada y allí "algunas piezas se aprovechan para reparaciones y el resto se transforma en pellets".

Programa Residuo 0

"La correcta gestión de los palets no solo contribuye a disminuir el volumen de residuos, sino que permite su reincorporación a nuevos ciclos productivos, reduciendo el impacto ambiental y alineándose con los objetivos de sostenibilidad del Parque Tecnológico de Asturias", señalan desde la entidad que gestiona el área.

Subraya asimismo que "a lo largo de 2025, las recogidas periódicas han permitido mantener una media mensual elevada, especialmente destacable durante el primer semestre del año, en el que ya se habían superado las 13 toneladas de palets recuperados" y que "la última recogida del año, realizada el 29 de diciembre, permitió retirar 1.000 kilos de palets, alcanzando un total anual de 19.350 kilos reciclados".

Economía circular

Este servicio de recogida de palets es una de las iniciativas que forman parte del programa Parque Tecnológico Residuo 0, "que promueve prácticas responsables y colaborativas entre las empresas y entidades ubicadas en el recinto" para "avanzar hacia un entorno empresarial más sostenible".

El área empresarial está regida por la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico de Asturias (EUCPTA), que integran todos los propietarios de parcelas. A través de ella se gestionan los servicios colectivos y el mantenimiento de las zonas comunes, seguridad, jardinería y conservación de infraestructuras. Impulsa asimismo programas como este de Residuo 0 para la sostenibilidad y la economía circular en el marco de su "compromiso con un desarrollo tecnológico responsable".