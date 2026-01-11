Ramos de novia naturales, con tallos largos, cintas y tonos empolvados, las tendencias que se vieron en las bodas de 2025 en Asturias

Muy naturales, con la elegancia pura de la sencillez, con tallos largos a la vista, monocromáticos en las flores en muchos casos y rodeados con cintas bordadas en algunos otros. Son las tendencias que se vieron en los ramos de novia de 2025 en los enlaces que se celebraron en municipios como Llanera, donde se producen numerosas ceremonias cada año al tratarse de un territorio con varios establecimientos especializados en servir bodas, entre ellos palacetes dedicados desde hace años con gran éxito a eventos sobre todo nupciales.

Ramo de boda celebrada este año en el palacio de Villabona. / L. R.

Las novias que se casaron en este municipio y en otros cercanos del centro de Asturias optaron en buena parte por ramos con poco artificio, de estética orgánica, con una preferencia marcada por lo natural, con tallos visibles y atados de forma sencilla.

Ramo de boda celebrada en el castillo de San Cucao. / P. T.

Lo tonos empolvados —rosas suaves, blancos rotos, crema y matices verdosos— dominaron en las composiciones más románticas, con flores de gran presencia como peonías, ranúnculos o dalias, acompañadas de texturas ligeras y flores secundarias que aportaron volumen sin rigidez.

Ramo de boda celebrada en el palacio de Agüera (Grado). / P. T.

Adaptados al vestido y al contexto de la celebración

El verde natural de tallos, ramas y brotes para acompañar o estructurar ramos fue también común en las propuestas flores de las novias de 2025. Y otra de las claves del año fue la adaptación del ramo al vestido y al contexto de la celebración. En los diseños florales se buscó que se integrasen con tejidos, cortes y escenarios.

En muchos casos, a vestidos de líneas puras acompañaron ramos generosos pero desestructurados, a ceremonias en entornos campestres se llevaron propuestas silvestres y de colorido alegre y hubo algunas más novedosas, en tonos rojo fuerte, acorde con un vestido de novia en el mismo tono que fue la original elección de una prometida que se desposó en este caso en Villaviciosa.

Ramo de una boda en el palacio de Villabona. / L. R.

También hubo tonos rojos en uno de los enlaces de Llanera, donde la novia vistió de rojiblanco como homenaje a su afición sportinguista, y en granate en otra de las bodas celebradas al final del verano en el municipio.