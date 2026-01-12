El Plan General de Llanera aumentará la altura máxima en los polígonos ante las necesidades de los sistemas de almacenaje robotizados actuales

El futuro Plan General de Ordenación (PGO) de Llanera introduce novedades respecto a los polígonos industriales del municipio para favorecer su expansión y su adaptación a los tiempos. Así, entre ellas, en la documentación sobre el plan, actualmente en la fase de exposición pública de la aprobación inicial, figuran las modificaciones previstas en el área de Asipo, donde plantea "regular las condiciones de edificación mediante un coeficiente de aprovechamiento superficial en vez de volumétrico" y donde "se aumenta la altura máxima permitida para responder a las necesidades de los sistemas de almacenaje robotizados actuales".

En Asipo se propone clasificar los suelos urbanizables del ámbito denominado SUR-SC, para ordenar la ampliación del polígono industrial y su límite con la futura variante de la AS-17. "A este sector se le adscribe la adquisición de la antigua fábrica de Cerámicas Guisasola (La Estufa) como sistema general de equipamiento", detalla la documentación.

"Consolidar tejidos económicos existentes"

El Plan General recoge asimismo medidas sobre otros ámbitos empresariales del municipio y habilita opciones de expansión, como la ampliación del Parque Tecnológico de Asturias hacia el noroeste. Se refiere también al "Eje de dinamización económica de Pruvia y polo de actividad en San Cucao" con la pretensión de "regularizar y consolidar los tejidos económicos existentes sobre la AS-381 y en San Cucao".

El Ayuntamiento recuerda que toda la información relativa a los documentos de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico están disponibles para su consulta y descarga por parte de la ciudadanía en la web municipal, en el apartado "Tramitación PGO 2023-2026".

La labor para favorecer la explicación del Plan General se ha completado con charlas informativas en distintas localidades en las últimas semanas. Queda una por celebrar, este 14 de enero en Pruvia, en el centro social, a las 19.30 horas. Las imparte la arquitecta municipal Carmen Muñoz.