Claves para abordar la pornografía desde la educación sexual: formación para madres, padres y profesionales a través del Plan de salud de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera ha organizado, a través del Plan Municipal de Promoción de la Salud, una sesión formativa titulada "Por-no educar: Claves para abordar la pornografía desde la educación sexual". La sesión será impartida por la sexóloga y doctora en género y diversidad María Rodríguez Suárez y se celebrará el miércoles 21 de enero, a las 18. 00 horas en la Casa de la Cultura de Posada de Llanera.

La formación invita a reflexionar de forma crítica sobre el papel que tiene la pornografía en la construcción del imaginario sexual durante la pubertad, partiendo de las aportaciones de la sexología feminista y de los retos que aparecen en contextos de sensibilización, prevención e intervención.

Durante la formación se analizará cómo la pornografía contribuye a reproducir modelos distorsionados sobre la percepción de la sexualidad, se propondrán claves pedagógicas para una educación sexual integral y se propondrán herramientas para acompañar y dialogar sobre estos temas desde el respeto, la empatía y la información actualizada.

La actividad está dirigida a madres, padres, profesionales y cualquier persona interesada. La asistencia es gratuita hasta completar aforo, siendo necesaria la inscripción previa, que puede hacerse en https://www.proyectohombreastur.org/pornoeducar26/