Claves para abordar la pornografía desde la educación sexual: formación para madres, padres y profesionales a través del Plan de salud de Llanera

La sesión se desarrollará el 21 de enero, en la Casa de Cultura de Posada, a partir de las 18.00 horas

La sexóloga María Rodríguez, durante un acto en Avilés.

La sexóloga María Rodríguez, durante un acto en Avilés. / Ricardo Solís

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera ha organizado, a través del Plan Municipal de Promoción de la Salud, una sesión formativa titulada "Por-no educar: Claves para abordar la pornografía desde la educación sexual". La sesión será impartida por la sexóloga y doctora en género y diversidad María Rodríguez Suárez y se celebrará el miércoles 21 de enero, a las 18. 00 horas en la Casa de la Cultura de Posada de Llanera.

La formación invita a reflexionar de forma crítica sobre el papel que tiene la pornografía en la construcción del imaginario sexual durante la pubertad, partiendo de las aportaciones de la sexología feminista y de los retos que aparecen en contextos de sensibilización, prevención e intervención.

Durante la formación se analizará cómo la pornografía contribuye a reproducir modelos distorsionados sobre la percepción de la sexualidad, se propondrán claves pedagógicas para una educación sexual integral y se propondrán herramientas para acompañar y dialogar sobre estos temas desde el respeto, la empatía y la información actualizada.

La actividad está dirigida a madres, padres, profesionales y cualquier persona interesada. La asistencia es gratuita hasta completar aforo, siendo necesaria la inscripción previa, que puede hacerse en https://www.proyectohombreastur.org/pornoeducar26/

Claves para abordar la pornografía desde la educación sexual: formación para madres, padres y profesionales a través del Plan de salud de Llanera

"Tradición y mitología asturiana", tema elegido por Llanera para el Antroxu de este año, que se celebrará del 14 al 17 de febrero

El Plan General de Llanera aumentará la altura máxima en los polígonos ante las necesidades de los sistemas de almacenaje robotizados actuales

Ramos de novia naturales, con tallos largos, cintas y tonos empolvados, las tendencias que se vieron en las bodas de 2025 en Asturias

Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas

El ser o no ser de Europa en sus horas más decisivas

Las rebajas también tienen tirón en el comercio local de Llanera: "Hay buenas expectativas"

La carrera 10K de Llanera ya tiene fecha para 2026 (y viene con novedades)

