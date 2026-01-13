Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Tradición y mitología asturiana", tema elegido por Llanera para el Antroxu de este año, del 14 al 17 de febrero

El programa se desarrollará en Posada y Lugo como escenarios principales, aunque habrá las habituales celebraciones en los centros sociales del municipio

P. T.

Posada de Llanera

"Tradición y mitología asturiana" será la temática del Antroxu de este año en Llanera, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento, que cuenta con un programa de actividades que se desarrollará del 14 al 17 de febrero. Lugo y Posada serán los escenarios principales, aunque habrá las habituales celebraciones en los centros sociales del concejo. "El Antroxu es una fiesta para dejar volar la imaginación, y qué mejor manera que a través de nuestra mitología y tradiciones", explicó el concejal de Festejos, José Antonio González.

La idea de dedicar estos próximos festejos populares a los seres mitológicos surge "con la intención de mirar a lo nuestro, de recuperar historias, personajes y leyendas que forman parte de la memoria popular de Asturias, y que muchos conocemos desde pequeños", señala el edil.

El programa prevé que el sábado 14 y el domingo 15 de febrero las actividades se centren en Lugo, con los más pequeños como protagonistas, mientras que el lunes 16 y martes 17, Posada se convertirá en el epicentro de la celebración. El detalle completo de los actos, así como las fechas para los centros sociales y las bases que regirán los concursos de disfraces se darán a conocer en las próximas semanas.

José Antonio González animó a prepararse para este Antroxu y a participar con disfraces. También solicitó la colaboración a los comercios y negocios de hostelería del municipio para que decoren sus establecimientos. "El Antroxu es una de las citas con más tradición en Llanera, y nos volcamos en una programación a la altura de lo que merece", añadió.

