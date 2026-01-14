La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: "Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien"

Nerea del Valle, cantante de Llanera, ya ha debutado como integrante de la orquesta gallega Origen, a la que se ha incorporado para la temporada de 2026, aunque ya en diciembre han tenido actuaciones con la asturiana sobre el escenario. "Empezamos a ensayar con tres semanas intensivas y, tras un breve descanso, comenzamos a actuar ya el 7 de diciembre. Esta nueva etapa es todo un reto para mí, pero estoy muy contenta", explica del Valle.

Ella misma fue la que anunció a través de sus redes el año pasado que, tras siete sobre los escenarios en Asturias, quería compartir una decisión importante: su despedida de Dúo Sensación tras de una etapa "llena de experiencias, aprendizajes y recuerdos". Adiós a una pero inicio de otra en tierras gallegas que está siendo motivadora e ilusionante, según detalla la cantante a LA NUEVA ESPAÑA.

"Ahora tengo 12 compañeros a los que admiro"

"Fue un cambio muy grande, porque yo venía de un dúo y ahora tengo 12 compañeros. En delantera somos seis ahora mismo, más dos bailarinas. Así que la verdad que muy bien, me adapté súper bien, aunque es muy exigente y he tenido que aprender un montón de coreografías, canciones, hacer coros, voces, de todo... Pero me encanta, es un reto para mí", destaca.

Señala también lo positivo de "estar trabajando con profesionales, que llevan muchísimo tiempo en la verbena y son súper buenos. Les admiro muchísimo como artistas y como personas también ahora que los conozco", señala.

Actualmente inmersa en la gira de invierno, Nerea del Valle explica que "la temporada fuerte empieza en mayo o junio y ahí se cambia todo el repertorio, trajes, puesta en escena, todo...". El verano es el momento de mayor esplendor y actividad de las orquestas gallegas, que han cambiado el concepto de verbenas convirtiéndolo en sinónimo de espectáculo y triunfan con sus giras por las fiestas de toda España.

Preparar la gira de verano

"A final de año tuvimos momento de ensayos fuerte, de lunes a jueves todos los días y ahora, como ya empezaron las actuaciones, lo que hacemos es ensayar dos días a la semana y una o dos actuaciones por semana solemos tener. Luego, en marzo, tenemos unos días de vacaciones y volvemos otra vez a ensayar fuerte para preparar la gira de verano", explica Del Valle.