Llanera celebra al patrón de los animales: esta es la cita prevista en Robledo para el domingo
La capilla de la localidad albergará misa campestre con mascotas, procesión y subasta de productos asturianos
San Antón, patrón de los animales, tiene numerosos fieles en Llanera. Y este domingo, día 18, todos los que lo deseen podrán asistir a Robledo para bendecir a sus mascotas en la tradicional misa campestre, que se celebrará a las 13.00 horas en la capilla en medio de un prado, como marca la tradición.
La cita fue impulsada en su día por José Manuel Vega "Cases", fallecido en el año 2023, y desde entonces el festejo supone también un homenaje a su labor al frente de una fiesta en la que ha tomado el relevo su hija, Marta Vega. Para que cada año, con motivo del patrón, los parroquianos puedan seguir obteniendo el favor de la protección a los animales, y para que en una nueva edición el prado se convierta en un pequeño zoológico: el año pasado hubo hasta un hámster, presentado a San Antón por su pequeña dueña.
Antes de la cita religiosa, los vecinos podrán participar también en el maratón de tute, convocado el viernes en el Albergue de Robledo. El V Memorial Manuel Argüelles y Luis Alonso comenzará a las 22.00 horas, con un precio de 25 euros la inscripción. Incluye una degustación de un menú especial de San Antón, y el máxio es de 16 parejas participantes.
