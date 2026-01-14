Llanera concluye las charlas explicativas del Plan General, pero atenderá consultas hasta el próximo día 23
Los documentos relativos a la tramitación están disponibles en la web municipal y la presentación de alegaciones se puede llevar a cabo online o a través de cualquiera de los registros
El Ayuntamiento de Llanera finalizó este miércoles el ciclo de charlas informativas sobre el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del concejo con una sesión en Pruvia, impartida al igual que en el resto de las citas por Carmen Muñoz, la arquitecta municipal.
Con esta última charla se ha cerrado una gira que se inició en Posada y que continuó por San Cucao, Ferroñes, Santa Cruz y Villabona, con numerosa asistencia de público interesado en desentrañar las implicaciones del nuevo documento en sus respectivas zonas. No obstante, y ante el aluvión de consultas, el Ayuntamiento seguirá atendiendo a los interesados hasta el próximo viernes día 23.
Documentación disponible y cita previa
El gobierno local decidió ampliar la disponibilidad de citas de atención al público para facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio, a la vista del elevado número de solicitudes que ha venido recibido la Oficina Técnica Municipal tras el inicio del plazo de información pública. En total se ampliaron 40 nuevas citas, distribuidas entre diciembre y enero. El periodo de información pública se inició el 18 de noviembre y estará activo hasta el 23 de enero.
La cita previa se puede solicitar vía telefónica llamando al 985.77.34.96, o bien a través de la web municipal (www.llanera.es), seleccionado día y hora en el calendario habilitado en el apartado “TRAMITACIÓN PGO 2023-2026”. Las consultas estarán asistidas por personal técnico municipal en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal (en la Avenida Prudencio González, 61 de Posada)
Catálogo urbanístico
Toda la información relativa a los documentos de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico, están disponibles para su consulta y descarga por parte de la ciudadanía en la web municipal (TRAMITACIÓN PGO 2023-2026). Pinchando en este apartado, se accede a todos los documentos relativos a la aprobación inicial de ambas tramitaciones: el acuerdo de Pleno de 15 de octubre de 2025, el Resumen ejecutivo, el documento de Probación Inicial del Plan y el Estudio Ambiental Estratégico.
La presentación de alegaciones no precisa cita previa, y puede realizarse a través de cualquiera de los registros municipales y de la sede electrónica.
