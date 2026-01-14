Llanera renueva su compromiso con la infancia: "Niños y adolescentes tienen un lugar privilegiado en el día a día de este concejo"

Llanera sigue apostando por la entrega a los más pequeños. El Ayuntamiento acaba de renovar el sello de "Ciudad Amiga de la Infancia" hasta el año 2029, un reconocimiento que concede el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y con el que distingue a las entidades locales comprometidas con la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, así como con la aplicación de políticas públicas que garanticen su bienestar e impulsen su desarrollo.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el presidente de UNICEF en Asturias, Nacho Calviño, han suscrito en la mañana de este miércoles el convenio de colaboración entre ambas entidades, reconociendo así el compromiso del concejo con los derechos de la infancia y la adolescencia. "Ser acreedor de este sello significa asumir el compromiso de mejorar el bienestar de la infancia e impulsar espacios para su participación, y en ese sentido, Llanera es un referente", explica la alcaldesa. "Para nosotros es un orgullo renovar el sello y seguir dando a los niños y adolescentes un lugar privilegiado en el día a día de este concejo", abunda Pére.

Paralelamente, el concejo ya tiene en marcha el “III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2026-2030”, un documento con el que se da continuidad al trabajo iniciado en 2016 en esta materia y que busca consolidar las bases de una política y unas actuaciones concretas, de una manera efectiva y en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Dentro de dicho plan están previstas múltiples actividades destinadas a los más pequeños durante todo el año, con alternativas de ocio saludable y educativas entre otras muchas.