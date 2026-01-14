Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanera renueva su compromiso con la infancia: "Niños y adolescentes tienen un lugar privilegiado en el día a día de este concejo"

El municipio mantiene el sello que concede el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Nacho Calviño y Eva María Pérez, formando el acuerdo

Nacho Calviño y Eva María Pérez, formando el acuerdo / A. Ll.

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

Llanera sigue apostando por la entrega a los más pequeños. El Ayuntamiento acaba de renovar el sello de "Ciudad Amiga de la Infancia" hasta el año 2029, un reconocimiento que concede el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y con el que distingue a las entidades locales comprometidas con la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, así como con la aplicación de políticas públicas que garanticen su bienestar e impulsen su desarrollo.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el presidente de UNICEF en Asturias, Nacho Calviño, han suscrito en la mañana de este miércoles el convenio de colaboración entre ambas entidades, reconociendo así el compromiso del concejo con los derechos de la infancia y la adolescencia. "Ser acreedor de este sello significa asumir el compromiso de mejorar el bienestar de la infancia e impulsar espacios para su participación, y en ese sentido, Llanera es un referente", explica la alcaldesa. "Para nosotros es un orgullo renovar el sello y seguir dando a los niños y adolescentes un lugar privilegiado en el día a día de este concejo", abunda Pére.

Paralelamente, el concejo ya tiene en marcha el “III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2026-2030”, un documento con el que se da continuidad al trabajo iniciado en 2016 en esta materia y que busca consolidar las bases de una política y unas actuaciones concretas, de una manera efectiva y en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Dentro de dicho plan están previstas múltiples actividades destinadas a los más pequeños durante todo el año, con alternativas de ocio saludable y educativas entre otras muchas.

Llanera renueva su compromiso con la infancia: "Niños y adolescentes tienen un lugar privilegiado en el día a día de este concejo"

El PP de Llanera acusa al gobierno local de "engañar a los vecinos" con el cierre del Centro Asesor de la Mujer

La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: "Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien"

El Plan General de Llanera aumentará la altura máxima en los polígonos para que las naves puedan tener almacenes robotizados

Las viviendas de "cohousing" de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias

Llanera celebra al patrón de los animales: esta es la cita prevista en Robledo para el domingo

Claves para abordar la pornografía desde la educación sexual: formación para madres, padres y profesionales a través del Plan de salud de Llanera

"Tradición y mitología asturiana", tema elegido por Llanera para el Antroxu de este año, que se celebrará del 14 al 17 de febrero

