El PP de Llanera acusa al gobierno local de "engañar a los vecinos" con el cierre del Centro Asesor de la Mujer

La edil del Partido Popular (PP) de Llanera, Nuria Niño, ha acusado al Gobierno municipal de la socialista Eva María Pérez de "engañar a la ciudadanía", toda vez que el Centro Asesor de la Mujer "continúa a día de hoy sin atención presencial, sin profesionales y sin fecha de reapertura, a pesar de que el pasado 31 de diciembre el Principado de Asturias aprobó una partida de más de 82.000 euros para mantener el servicio en funcionamiento todo este año", asegura la concejala.

Niño apunta directamente al equipo de Gobierno llanerense (PSOE) como culpable de este cierre, ya que "no se trata de una situación transitoria, como indicaron, ni un problema administrativo menor". "El cierre del centro se debe a una decisión política adoptada y firmada por el propio gobierno de Eva María Pérez", afirma, y anuncia que exigirá "la convocatoria de una comisión informativa extraordinaria y urgente para esta misma semana, ante una mentira política de extrema gravedad y un abandono real a las mujeres de Llanera".

Los populares reclaman al Ayuntamiento explicaciones públicas y documentadas "sobre el motivo por el cual se ocultó la información real sobre el cierre del Centro Asesor a de la Mujer a la ciudadanía", y qué gestiones reales se han hecho desde entonces. También que se detalle un calendario concreto, "por escrito y con fechas", para la reapertura del centro, así como la restitución completa del servicio.

Resolución administrativa

Y por último, reclaman la asunción de responsabilidades políticas al Gobierno socialista "por haber mentido públicamente sobre un asunto de extrema sensibilidad social". Nuria Niño recuerda que el pasado 22 de diciembre "pusieron fin al programa del Centro Asesor de la Mujer y cesaron a las dos profesionales encargadas del desarrollo de este programa a través de una resolución administrativa firme, con efectos a 31 de diciembre".

Pese a ello, denuncia, "el PSOE salió públicamente a negar el cierre, a desacreditar a la oposición y a tranquilizar falsamente a la ciudadanía, ocultando un documento oficial que ya había sido firmado por su propio gobierno". "No estamos ante un error de comunicación, sino ante una mentira deliberada para tapar una gestión negligente y una decisión que deja desprotegidas a mujeres víctimas de violencia de género", subraya la edil de la oposición.

Para Niño la actitud del Gobierno de la regidora socialista refleja "la hipocresía con la que el PSOE trata un tema tan vulnerable y fundamental como es la ayuda, apoyo y protección a las víctimas de violencia machista", ya que "utilizar la lucha contra la violencia de género como escudo retórico mientras se cierran servicios esenciales es una de las formas más cínicas de hacer política",subraya.

"Una situación transitoria", según el PSOE

Por su parte, los socialistas llanerenses emitieron el pasado 4 de enero un comunicado lamentando las acusaciones del PP. Entonces señalaron que "no existe ninguna resolución ni comunicación oficial que indique el cierre del servicio en Llanera" y que "cualquier afirmación en ese sentido carece de base y solo contribuye a generar una alarma injustificada entre la ciudadanía".

"Lo que sí existe es una situación transitoria derivada de la renovación del convenio del Principado, que es la administración que financia el CAM. Esta circunstancia, que se está dando también en otros ayuntamientos, ha provocado un periodo eventual que no supone ni el cierre del centro ni el cese de la atención a las mujeres. Las profesionales del servicio conocían desde el mes de junio que sus contratos finalizaban en diciembre, al estar vinculados a dicho convenio, y que la continuidad del servicio dependía de los plazos administrativos del Principado para su renovación. Durante este periodo, el Ayuntamiento de Llanera seguirá recogiendo las solicitudes de atención, que serán derivadas a los recursos legalmente habilitados para garantizar que ninguna mujer quede desatendida", señalaron entonces los socialistas.