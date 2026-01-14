Las viviendas de "cohousing" de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias
Los residentes están pendientes de la cédula de habitabilidad para instalarse en las casas levantadas en Caraviés
El sueño de los impulsores del proyecto de "cohousing" de Caraviés, en Llanera, está a punto de cumplirse. Falta muy poco para que los moradores tomen posesión de las viviendas concebidas como proyecto cooperativo e intergeneracional, y lo harán constituidos como la mayor comunidad energética independiente de Asturias.
El compromiso con el desarrollo sostenible de "Axuntase", el nombre de la cooperativa que ha dado forma a este plan, se materializa en un proyecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo eléctrico con su propio sistema de almacenamiento en el complejo, de manera que generarán su propia energía eléctrica y no dependerán de agentes externos.
Este proyecto, con una inversión de 143.671 euros, ha obtenido una ayuda de 80.624 euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. La actuación contempla la implantación de un sistema de autoconsumo con una potencia prevista de 60 kilowatios, así como una capacidad de almacenamiento estimada de 66,3 kilowatios hora, orientado a mejorar la eficiencia energética y a fomentar el uso de energías renovables en el sector residencial.
"Este tipo de iniciativas contribuyen a avanzar hacia un modelo energético más sostenible, reduciendo la dependencia de fuentes convencionales y favoreciendo un uso más eficiente de la energía, en línea con los objetivos europeos de transición ecológica", sostiene el colectivo, que sólo está a la espera de la cédula de habitabilidad para que los primeros habitantes del complejo llanerense se puedan instalar en sus casas.
Con 36 viviendas y 1.000 metros cuadrados de espacios comunes, esta iniciativa pionera en el Principado, con 26 de las viviendas ya vendidas, busca fomentar una convivencia solidaria entre personas de distintas generaciones, con espacios compartidos y un estilo de vida orientado a la comunidad: cada uno puede ofrecer aquello de lo que disponga para colaborar en la marcha del proyecto.
Los integrantes de la cooperativa confían además en que las diez viviendas que quedan libres "se llenen este año", toda vez que "están llegando muchas solicitudes de gente interesada en instalarse aquí", aseguran. Cinco viviendas grandes, con tres habitaciones y dos baños, están aún disponibles a la espera de familias que quieran compartir experiencia vital.
Quienes forman parte de este proyecto de vivienda colaborativa tienen intención de estar muy integrados en la vida del municipio, aportando a la comunidad del concejo en el que vivirán y compartiendo incluso instalaciones para fines sociales o actividades de carácter público. No en vano el espacio cuent con un total de tres talleres junto al patio central, en los que se acondicionarán salas para actividades de todo tipo. Una de ellas se reservará para coworking. Las otras dos acogerán sesiones de yoga, teatro, música y todo tipo de iniciativas. También se ha acodicionado una "plaza pública", un espacio abierto para encuentros, eventos y para disfrutar al aire libre de forma comunitaria, así como despachos y una sala polivalente, un punto clave para reuniones y actividades.
