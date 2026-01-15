La fiebre nupcial no baja en Llanera, con 57 bodas civiles nada más empezar el año: "Emociona que tantas parejas nos elijan para casarse"

La fiebre nupcial de Llanera no baja. Apenas se ha iniciado 2026 y en este mes de enero en el Ayuntamiento ya contabilizan 57 reservas para celebrar enlaces civiles en el concejo a lo largo del año. Serán con toda probabilidad muchas más, pues a medida que avanza el ejercicio se va incrementando el listado de quienes solicitan contraer matrimonio en el municipio, donde las medias anuales andan por las 80 ceremonias que se ofician para otras tantas parejas.

"Enero acaba de empezar y este año se celebrarán al menos 57 bodas en Llanera", ha destacado la alcaldesa, Eva María Pérez, que es quien ha aportado la cifra de los enlaces previstos para distintos meses de este año. "Han elegido nuestro concejo para darse el sí, quiero. Y eso emociona. ¿O no?", valora la regidora en sus perfiles en redes sociales.

Facilitar a los novios y ayudar a la hostelería

Destaca asimismo que para las celebraciones civiles, además del salón de bodas del Ayuntamiento, los concejales se desplazan a los restaurantes del municipio especializados en banquetes y eventos de este tipo cuando así lo solicitan los novios.

"Lo hacemos para facilitar ese día tan importante a las parejas y, al mismo tiempo, para apoyar a nuestra hostelería local, que cuida cada detalle con un mimo increíble. Somos de los pocos concejos en los que esto se hace", comenta la alcaldesa.

Una de las bodas celebradas el año pasado en Peña Mea (Llanera). / P. T.

Pérez, que durante como edil celebró muchos matrimonios y que lo sigue haciendo ahora como alcaldesa, realiza una confesión personal de cómo vive este tipo de ceremonias: "Cada vez que celebro un enlace, mientras espero a novios y novias, tengo que hacer una foto. No puedo resistirme. Los espacios están siempre tan guapos, tan cuidados, que no lo puedo evitar".

Especialistas en grandes eventos

El municipio, con cuatro restaurantes especializados, es el que eligen muchas parejas del centro de Asturias precisamente por la buena ubicación de Llanera, la variedad de establecimientos para celebrarlo y el hecho de que el Ayuntamiento pone todo tipo de facilidades para las ceremonias, como el mencionado desplazamiento de los concejales que ofician.

La alcaldesa, Eva Pérez, oficiando un enlace en el salón de bodas municipal. / P. T.

En 2024 se batió récord de celebraciones civiles, con más de un centenar, la mayoría concentradas en los meses del año en los que ya hay buen tiempo, aunque también se dan en las épocas de más frío, como un goteo constante a lo largo de cada ejercicio.