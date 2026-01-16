Las concejalas que más casan en Llanera: "Las bodas son un escaparate para el municipio, proyectan su imagen como destino"

Llanera se precia de ser el municipio del "Sí, quiero" por el gran número de bodas civiles que se celebran cada año. Ha habido ejercicios en los que se ha superado el centenar de enlaces oficiados por concejales del Ayuntamiento, que dispone de un salón para ceremonias de este tipo pero además ofrece la posibilidad de que los ediles se desplacen a los restaurantes donde tienen lugar los banquetes si los novios así lo piden. Esta labor supone un esfuerzo extra para los responsables municipales, que lo hacen no obstante "encantados" como parte de una actividad que promociona el municipio y a la vez ayuda a los negocios hosteleros locales.

Otros servicios turísticos y actividades

Así lo explican las tres concejalas que el año pasado oficiaron un mayor número de bodas, curiosamente 18 cada una. Se trata de Montse Alonso, Susana García y de Eva María Pérez, esta última alcaldesa del concejo desde agosto de 2025.

"Las bodas no solo atraen a parejas y sus invitados, sino que también promueven la imagen de Llanera como destino, lo que puede redundar en un aumento en la demanda de otros servicios turísticos y actividades. En definitiva, son un escaparate muy festivo para el turismo, generando un impacto significativo en la afluencia de visitantes y la economía local", coinciden todas ellas.

En imágenes, las dos bodas de Llanera / P. T.

Concejalas y actual alcaldesa destacan que cada vez más parejas eligen el municipio para casarse y eso "es un atractivo más tanto desde el punto de vista turístico como económico, porque supone un importante empuje para la hostelería local, al tiempo que representa un escaparate para que tanto novios como invitados descubran Llanera en un marco tan especial como una boda".

"El que lo conoce repite"

Las ediles señalan que quienes ven Llanera por primera vez cuando asisten a la celebración de n enlace, luego repiten. "Mucha gente nos dice que no conocían el concejo, y que después de estar una boda, quedaron encantados y deciden hacer una escapada para conocer mejor el entorno y disfrutar de la buena gastronomía", señalan. "Eso abre la puerta a que conozcan todo el abanico de posibilidades que ofrece el municipio, su rico patrimonio cultural, los entornos naturales, los eventos que aquí se organizan", concluyen.