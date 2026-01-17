Llanera se suma a la "marea naranja": este es el día en el que se puede participar para ayudar a las familias de niños con cáncer
El Ayuntamiento anima a todo el mundo a apuntarse para alcanzar los 50.000 corredores en toda Asturias en la prueba de este año
La Asociación Galbán de familias con niños con cáncer ya tiene en marcha la octava edición de su carrera solidaria, "Corre con Galbán", que se celebrará el próximo día 22 de febrero en varios concejos. Una "marea naranja" de ayuda que de nuevo contará con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera.
El consistorio paticipó en la presentación de esta cita deportiva que se celebra de forma simultánea en toda Asturias, con el objetivo este año de superar los 50.000 corredores en total. Y ha querido, a través de sus redes, divulgar una actividad que siempre cuenta con mucho eco, y que es de gran ayuda para las familias de niños enfermos: los 6 euros de cada inscripción se destinan a la investigación sobre cáncer infantil.
El Ayuntamiento llanerense colabora de forma regular con la asociación, también colocando un gran lazo dorado en su fachada durante el mes de septiembre para ayudar a divulgar y concienciar sobre esta enfermedad entre los más pequeños.
El año pasado Llanera batió su propio récord, con más de 800 personas inscritas en la marcha. Una multitud ataviada con las camisetas naranjas oficiales partió del parque de Cuno Corquera de Posada para cubrir la distancia hasta la zona deportiva de La Morgal, donde finalizaron con una sesión de zumba con música. Y este año quieren volver a superar su propia marca, para seguir marcando la diferencia.
