Así se ven ya las obras de las viviendas de protección de Lugo de Llanera, que estarán finalizadas en verano
El Principado construye 24 pisos que se destinarán a alquileres asequibles con uno, dos y tres dormitorios
Las viviendas de protección para alquileres asequibles que el Principado está construyendo en Lugo de Llanera van tomando altura y el edificio ya está techado, ocupando buena parte de la manzana entre las calles Lago Enol y 28 de junio de la localidad. Los trabajos continúan a buen ritmo, con gran cantidad de operarios y con la previsión de que las obras de edificación finalicen para el próximo verano, tal y como avanzó el año pasado el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, en una visita a la zona.
En total se pondrán a disposición de los demandantes 24 pisos, en un inmueble con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, una de ellas accesible para personas de movilidad reducida, y que contarán con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje. Además, la intención es la de dejar libres los locales de los bajos del edificio, de manera que se puedan utilizar para fines sociales. La propuesta del Ayuntamiento pasa por trabajar junto con el Gobierno regional para acondicionar en ellos un centro social para los vecinos.
Las obras, que comenzaron en el mes de marzo del año pasado, suponen una inversión de 3, 6 millones y constituyen una intervención demandada desde hace muchos años.
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas
- La ONG Corazón Solidario distingue en Llanera a la familia de 'El Ángel de Javi': así será el acto en la Casa de Cultura de Posada
- La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera
- Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas
- La familia de 'El Ángel de Javi', galardonada en Llanera: 'Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza
- Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores
- Un conductor vuelca con su camión a la entrada del polígono de Silvota (Llanera) y logra salir por su propio pie