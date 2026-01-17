Así se ven ya las obras de las viviendas de protección de Lugo de Llanera, que estarán finalizadas en verano

Las viviendas de protección para alquileres asequibles que el Principado está construyendo en Lugo de Llanera van tomando altura y el edificio ya está techado, ocupando buena parte de la manzana entre las calles Lago Enol y 28 de junio de la localidad. Los trabajos continúan a buen ritmo, con gran cantidad de operarios y con la previsión de que las obras de edificación finalicen para el próximo verano, tal y como avanzó el año pasado el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, en una visita a la zona.

En total se pondrán a disposición de los demandantes 24 pisos, en un inmueble con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, una de ellas accesible para personas de movilidad reducida, y que contarán con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje. Además, la intención es la de dejar libres los locales de los bajos del edificio, de manera que se puedan utilizar para fines sociales. La propuesta del Ayuntamiento pasa por trabajar junto con el Gobierno regional para acondicionar en ellos un centro social para los vecinos.

Las obras, que comenzaron en el mes de marzo del año pasado, suponen una inversión de 3, 6 millones y constituyen una intervención demandada desde hace muchos años.