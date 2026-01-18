El nuevo Plan General de Llanera plantea un "anillo rural" para mejorar la movilidad entre los pueblos: así es el plan "Agro de los 15 minutos"

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Llanera pone el foco en la apuesta por el medio rural a través de un modelo que busca mejorar la calidad de vida, el acceso a servicios básicos y la movilidad sostenible en las parroquias del concejo.

Entre las principales propuestas destaca la creación del denominado “anillo rural de Llanera”, una infraestructura pensada para conectar los distintos núcleos rurales mediante itinerarios accesibles a pie y en bicicleta, con el objetivo de que la población pueda acceder a los servicios cotidianos en menos de 15 minutos desde su lugar de residencia. El planteamiento se inspira en el concepto de la “ciudad de los 15 minutos”, adaptado al entorno rural bajo el enfoque del “agro de los 15 minutos”.

La propuesta parte de un análisis detallado de la población y del sistema de zonas verdes, espacios libres y equipamientos realizado en la Memoria Informativa del PGO. Dicho estudio concluye que, en el ámbito rural, los principales puntos de referencia social y funcional se sitúan en torno a iglesias, capillas y centros sociales municipales. Al mismo tiempo, el documento constata una población progresivamente envejecida en parroquias como Santa Cruz, Arlós, Bonielles y Ferroñes, con una escasa presencia de jóvenes y familias, una circunstancia que ha sido señalada de forma reiterada por la ciudadanía durante el proceso participativo previo a la redacción del plan.

Vida saludable

El objetivo es que los habitantes de las parroquias rurales puedan acceder caminando o en bicicleta a los servicios cotidianos, equipamientos públicos y espacios de relación social, favoreciendo una vida más autónoma y saludable, especialmente para las personas mayores y los colectivos con mayores dificultades de desplazamiento.

El anillo rural se concibe como un eje circular que rodea la topografía central del concejo, en torno a las sierras del Águila y de Areñes, el Monte Cogolla y el Alto del Veredal. Su trazado se apoya mayoritariamente en vías ya existentes, desde carreteras comarcales hasta caminos históricos y sendas que han perdido tráfico con el paso del tiempo, priorizando aquellos itinerarios con menor presencia de vehículos y mayor valor patrimonial y paisajístico.

Un camino rural en Llanera / S. A.

Según recoge el documento, casi todos los sistemas funcionales rurales identificados quedan integrados en este recorrido, con la excepción del ámbito de Tabladiello-Remoria, cuya conexión deberá estudiarse de forma específica. El anillo no cruza el eje Posada-Lugo, al considerar que este corredor cumple una función distinta como conexión entre lo urbano y lo rural y cuenta ya con una vía peatonal paralela a la AS-374.

Paisaje agrario

Además de su función como infraestructura de movilidad, el PGO subraya el valor del anillo rural como elemento estructurante del paisaje agrario, mediador entre los espacios naturales y los tejidos urbanos, y como herramienta para poner en valor el patrimonio cultural y natural del concejo, con potencial también como recurso turístico y económico. En su encuentro con la Vía de la Plata, el anillo permitiría además articular la denominada puerta territorial del Parque Metropolitano del Nora, reforzando la conexión supramunicipal.

El documento destaca que, salvo actuaciones puntuales de mejora, la infraestructura necesaria ya existe, lo que hace viable su implantación. No obstante, el desarrollo del anillo rural deberá coordinarse con un futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible y con otras administraciones, tal y como prevé la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible.

La inclusión de esta propuesta en el nuevo PGO responde a una demanda expresa del grupo motor que ha seguido el proceso participativo y a las aportaciones realizadas por vecinos y vecinas del concejo. El periodo de información pública abre ahora la puerta a que la ciudadanía conozca en detalle este modelo y formule alegaciones antes de la aprobación definitiva del plan.