Robledo, en Llanera, celebra la romería de San Antón con la tradicional bendición de animales

La jornada incluyó misa, procesión y una subasta de productos asturianos

Robledo, en Llanera, bendice a sus mascotas por San Antón

Robledo, en Llanera, bendice a sus mascotas por San Antón

Robledo, en Llanera, bendice a sus mascotas por San Antón /

Luján Palacios

Luján Palacios

Robledo (Llanera)

Llanera festejó este domingo al patrón de los animales con una gran fiesta en Robledo. Ni el frío ni la lluvia que amenazó durante toda la mañana echaron para atrás a los amos de numerosas mascotas deseosos de cumplir la tradición. Y de paso, para honrar la memoria de quien fuera el impulsor del festejo, José Manuel Vega Suárez, «Casas», quien durante muchos años se ocupó de mantener viva la celebración ahora en manos de su hija, Marta Vega.

Decenas de personas se dieron cita en el campo de la ermita con animales compañía como el hámster «Galleta» propiedad de Llara Robo, que acabó metido en el bolsillo de una chaqueta para que no cogiera frío. O los border collie «Rayo y Trufa», de Jorge García y Fernando Cuervo, ambos de Pruvia, que esperaban pacientes el fin de la misa haciendo gala de su buen carácter. «Viven en casa, pero dentro, como señores», apuntaban los amos. A su vera, el pastor alemán «Thanos» trataba de llamar su atención con ladridos. «Quiere jugar», explicaba Santi Rodríguez.

Tras la procesión y la bendición, los asistentes pujaron por varios productos asturianos en la subasta, otra de las tradiciones que quieren mantener vivas. Para que San Antón siga siento punto de encuentro para todos.

