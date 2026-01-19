Las grandes obras ferroviarias que espera culminar Villabona este año: la localidad de Llanera copa una importante inversión de Adif

Villabona se ha convertido en uno de los principales epicentros de la inversión ferroviaria en Asturias, y son dos los grandes proyectos que deberán estar encarrilados este año. El nudo situado en el concejo de Llanera concentra en estos momentos actuaciones millonarias impulsadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) con un doble objetivo: modernizar una infraestructura clave para el tráfico ferroviario del Principado y reforzar la fiabilidad de los servicios de Cercanías, Media y Larga Distancia.

La actuación de mayor envergadura es la reciente adjudicación de las obras de renovación integral de los túneles de Villabona, en la línea convencional León-Gijón, por un importe de 18,1 millones de euros. Se trata de una intervención estratégica en dos túneles —el 90I y el 90II— de 902 y 853 metros de longitud respectivamente, que albergan una vía cada uno y constituyen un punto crítico del corredor ferroviario entre Oviedo y Gijón.

Los trabajos permitirán sustituir la actual vía sobre balasto por vía en placa de hormigón, una solución más moderna y duradera, además de mejorar los sistemas de drenaje e impermeabilización, reforzar la estructura de bóvedas y hastiales, actualizar la electrificación y construir nuevas soleras bajo la vía. Todo ello se ejecutará manteniendo el tráfico ferroviario, con actuaciones alternas en cada túnel para minimizar las afecciones a una línea por la que circulan trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia, además de convoyes de mercancías.

Esta inversión se integra en el Plan de Cercanías de Asturias, dotado con 1.469 millones de euros, que persigue aumentar la capacidad, fiabilidad y confort de la red ferroviaria regional, reducir los tiempos de viaje y reforzar la movilidad sostenible.

Accesibilidad

La otra gran obra ferroviaria pendiente en Villabona es la de mejora y accesibilidad de la estación de tren, iniciada en febrero del año pasado y que acumula ya varios meses de retraso y no concluirán, como mínimo, hasta abril del próximo año, según fuentes consultadas.

El proyecto fue adjudicado por Adif a una unión temporal de empresas por 6,8 millones de euros, con financiación europea procedente de los fondos Next Generation. El plazo inicial de ejecución era de año y medio, lo que situaba su finalización en agosto del pasado año, pero los trabajos continúan sin una fecha clara de conclusión.

La actuación en la estación contempla la eliminación de los pasos a nivel entre andenes, sustituyéndolos por un paso inferior que mejorará la seguridad y facilitará los movimientos de los viajeros, especialmente de las personas con movilidad reducida. Incluye también la remodelación integral de los andenes para adaptarlos a las exigencias de interoperabilidad, la construcción de rampas accesibles y escaleras, la instalación de refugios frente a las inclemencias meteorológicas y la renovación de las instalaciones de electricidad, iluminación, saneamiento, telecomunicaciones y sistemas de seguridad.

Pese a la magnitud de la intervención, el proyecto no contempla la rehabilitación del antiguo edificio de la estación, de estilo inglés, que permanece vallado desde hace años por su deterioro estructural. El inmueble continúa degradándose con el paso del tiempo, una situación que provoca el malestar de los vecinos, que ven cómo una parte del patrimonio ferroviario local sigue sin solución, a la espera de que el paso hacia la estación sí pueda estar operativo este año.