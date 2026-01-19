La llanerense Mari Paz Menéndez pinta con "Emoción": así es su primera exposición individual en Lugo

A Mari Paz Menéndez, vecina de Villabona de toda la vida, siempre le gustó dibujar. Lo hizo de pequeña, y le encantaba. Cuando se hizo mayor, siguió cultivando el gusto por las manualidades. Pero no fue hasta hace unos pocos años que empezó a dar rienda suelta a sus pinceles, gracias a los cursos municipales de pintura que gozan de gran aceptación y que le han permitido aprender y perfeccionar su técnica, el óleo.

Estos días expone en la Casa de la Cultura de Lugo de Llanera por primera vez en solitario, con un total de una docena de obras de gran formato, porque "me gusta pintar cuadros grandes", además de una selección de tarjetas ilustradas con las que suele obsequiar a vecinos y amigos. Miembro de la asociación vecinal y asidua de varias actividades al cabo del año, Menéndez gusta de elaborar pequeñas pinturas, algunas veces incluso personalizadas, que acaban siendo imagen de tarjetones en comidas y eventos. "Es una forma de tener un detalle, pero cuando ya somos demasiados hago sólo una y la imprimo. Para algún evento llegúe a hacer hasta 30 dibujos diferentes, una para cada persona", relata.

"Poco antes de jubilarme en la asociación de vecinos pedimos un curso de pintura, para complementar las muchas cosas que hacemos. Lo conseguimos y nos dieron una subvención. Viene Chus Cortina a darnos clase, estamos encantados", asegura, toda vez que "hemos conseguido crear un grupín de gente muy prestosa, con diferentes estilos y que nos entendemos todos muy bien". "El profesor es excepcional, siempre pendiente de todos nosotros, es una maravilla", asegura.

Algunas de las obras de la artista llanerense / Luján Palacios

Vecina de siempre en Villabona, ha montado su taller en la planta alta de su casa. Han sido las circunstancias vitales las que la han llevado a dedicarse a la pintura "como una forma de distracción, como un espacio para coger fuerzas y tirar por lo que toca", relata, con su marido enfermo de Parkinson y una hermana con discapacidad. "Me meto en el estudio, pongo un poco de música y soy otra persona", confiesa.

De sus manos han salido obras de todo tipo, pero siempre con un denominador común. "Pinto cosas que me emocionen, que me hagan sentir, porque soy romántica y sentimental", revela la artista llanerense, que tiene toda su casa "llena de obras". Muchas son recreaciones de fotografías de hace años, con recuerdos de sus muchos años vividos en Bélgica, o estampas en la playa, paisajes con puestas de sol, la puerta de la iglesia de Arlós o la casa donde reside, además de otras creaciones singulares como un paisaje florido a través de un cristal biselado o "una foto de mis piernas, hecha por mi marido en Burela y que he recreado en un cuadro", relata.

Un arte que a ella le hace mucho bien, y que busca también emocionar al público, hasta el próximo día 30, en una muestra que espera ser descubierta en la galeria de la Casa de la Cultura de Lugo.