Bonielles se afianza en el medio rural de Llanera y busca reforzar servicios: "Tenemos una población mayor que atender"

La parroquia de Bonielles, en Llanera, se asoma a praderías verdes con el telón de fondo del Aramo nevado. Un territorio de gran belleza, con varios núcleos dispersos y que, gracias a sus habitantes, es un buen ejemplo de resistencia rural. La asociación de vecinos trabaja por la dinamización social y cultural en una parroquia que apenas supera los 150 habitantes censados. La entidad cuenta con cerca de 130 inscritos, lo que refleja el compromiso colectivo con la vida comunitaria y con la preservación de la identidad local.

Una implicación que se traduce en actividades constantes, pero también en una reflexión compartida sobre los retos que afronta el pueblo y las soluciones que pueden abordarse desde la colaboración institucional, como señalan las integrantes del colectivo vecinal Rosa García, Azucena Pérez y Carmina Álvarez.

El calendario anual es intenso y con numerosas actividades. El año pasado comenzó, como es tradición, con el reparto del bollo preñau y la botella de vino, seguido con las excursiones y viajes culturales, que registraron una respuesta masiva. Destinos como Vegadeo, León o El Bierzo permitieron a los participantes descubrir mercados tradicionales, ciudades históricas y espacios vinculados a la cultura agroalimentaria, como las bodegas y conservas de Prada a Tope. Pero más allá del interés turístico, “estas salidas cumplen una función social esencial”, conviene la presidenta vecinal, Rosa García.

Otro de los momentos clave del año pasado fue la participación en el proyecto “Filandón na Seronda: Gotas de Memoria”, con relatos, música y danza para recuperar la memoria del Bonielles de antaño, construyendo un relato colectivo sobre la historia del pueblo y con las mujeres de la parroquia como protagonistas. También se mantuvo el compromiso con la preservación de las celebraciones tradicionales, especialmente la fiesta del Carmen y la fiesta del Fresno, con misa solemne, procesión, música de gaita y tambor y gastronomía tradicional, enumeran las vecinas.

Pero la actividad de la asociación no se limita a la organización de eventos. Desde la junta directiva se viene realizando un análisis continuo de las necesidades del pueblo, con una lista de prioridades entre las que figura el mantenimiento del entorno, con actuaciones que mejoren la limpieza de caminos, los accesos a los distintos barrios y el refuerzo del alumbrado público en zonas concretas como el tramo entre Vidriera y Ablanera. También se plantea la necesidad de instalar contenedores específicos para residuos agrícolas y ganaderos, avanzando hacia una gestión más sostenible del medio ambiente.

Uno de los retos más complejos es la movilidad, afirma Azucena Pérez. “Bonielles carece de transporte público desde hace años”, subraya, lo que condiciona de forma significativa la vida diaria de una población envejecida y dispersa en un territorio de casi seis kilómetros cuadrados. La dependencia del vehículo privado, de familiares o del taxi individual limita la autonomía de muchas personas. Por ello, la asociación propone estudiar, junto con el Ayuntamiento de Llanera, fórmulas como un servicio de taxi colectivo y adaptado que facilite el acceso a servicios básicos como centros de salud, farmacias, gestiones administrativas, compras o cuidados personales, enumeran.

Así es Bonielles, tierra fértil de labranza y cuna del grupo "Desakato" / S. A./ P. T./ L. P.

Otra línea de trabajo se centra en la información y el asesoramiento a los habitantes de todos los núcleos. Desde la asociación consideran "clave" que los vecinos conozcan las ayudas existentes para la rehabilitación de viviendas, la eliminación de barreras arquitectónicas o la conservación de elementos patrimoniales como hórreos y paneras. "Muchas personas, especialmente mayores, desconocen estos recursos y acaban pensando que no pueden afrontar las mejoras necesarias para seguir viviendo en su casa", indican las responsables de la asociación. La propuesta que hacen pasa por "organizar charlas informativas con personal técnico especializado, en coordinación con las administraciones·.

En el ámbito del bienestar y los cuidados, la entidad valora positivamente el Servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento, pero plantea complementarlo con "programas que acerquen otros servicios a quienes tienen mayores dificultades para salir de casa: peluquería, podología, farmacia, comidas o incluso biblioteca a domicilio, siguiendo experiencias ya consolidadas en otras zonas rurales de Asturias".

La asociación defiende también que "el acceso a las manifestaciones artísticas no dependa del lugar de residencia". Por ello, plantea llevar a Bonielles actuaciones de teatro, conciertos o danza, en colaboración con el área municipal de Cultura, evitando la centralización de la oferta en los núcleos urbanos.

Con la vista puesta en este 2026, la Asociación de Vecinos de Bonielles se marca como objetivo “continuar con las actividades que tienen éxito y seguir avanzando”, indica Carmina Álvarez, desde un enfoque de diálogo, colaboración y corresponsabilidad con el Ayuntamiento. "El medio rural no es un espacio pasivo, sino un territorio vivo que puede seguir ofreciendo muchas ventajas a todos los que decidan vivir en sus núcleos", sostienen desde el colectivo vecinal.