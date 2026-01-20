Un concejo para los más pequeños: así construye Llanera sus programas de atención a la infancia tras revalidar un año más el sello de UNICEF

Llanera ha revalidado en 2026 el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia (CAI), un distintivo otorgado por UNICEF que acredita el compromiso real y sostenido de los municipios con los derechos de la infancia y la adolescencia. Y la renovación del sello no solo avala el trabajo realizado desde 2016, cuando el concejo obtuvo por primera vez esta distinción, sino que confirma a Llanera como un referente en Asturias en políticas públicas centradas en los menores. El reconocimiento ha supuesto además para el municipio un cambio estructural en la forma de entender la infancia, pasando de un enfoque asistencial a otro basado en derechos, participación y corresponsabilidad. "Ser Ciudad Amiga de la Infancia implica reconocer a los niños y niñas como ciudadanos de pleno derecho, con voz propia y capacidad para participar en la vida del concejo", destacan desde las áreas municipales de Infancia, Juventud y Educación, que trabajan de forma coordinada para garantizar este enfoque transversal.

Desde su adhesión a la iniciativa de UNICEF, Llanera ha avanzado en la profesionalización y planificación de sus políticas de infancia, con especial atención a los menores más vulnerables y a la igualdad de oportunidades, independientemente del entorno familiar o social.

Uno de los pilares del modelo CAI en Llanera ha sido la elaboración de Planes Municipales de Infancia y Adolescencia, herramientas estratégicas que permiten ordenar, evaluar y mejorar las actuaciones dirigidas a este colectivo. Tras los planes desarrollados en los periodos 2016-2020 y 2020-2025, el Ayuntamiento acaba de aprobar el tercer Plan Municipal (2026-2030), reforzando la implicación de todas las áreas municipales y garantizando la continuidad de las políticas públicas de infancia.

Otro de los elementos clave ha sido la creación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, un espacio estable de diálogo en el que están representados todos los grupos políticos del concejo, agentes sociales del municipio y entidades vinculadas a la infancia, así como el Grupo de Participación Infantil y Adolescente "Mozucos por Derecho".

Este órgano no solo permite trasladar propuestas y demandas de los menores, sino que obliga a los responsables políticos a explicar sus decisiones de forma clara y accesible, fomentando la transparencia y la educación en valores democráticos desde edades tempranas.

Llanera celebra los derechos de los más pequeños / L. R.

La participación infantil en Llanera va más allá del ámbito educativo o lúdico. Los niños, niñas y adolescentes han tenido un papel activo en procesos de gran calado, como la redacción del Plan General de Ordenación (PGO), aportando su visión sobre los espacios públicos, la movilidad o las zonas verdes.

Especial protagonismo tiene además el grupo "Mozucos por Derecho", creado en abril de 2016 con apenas diez menores y que hoy cuenta con más de cincuenta participantes. Este grupo ha intervenido en consejos municipales, encuentros autonómicos, nacionales y europeos, ha realizado aportaciones al Libro Blanco de la Participación Ciudadana del Principado de Asturias y ha organizado actos como la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Acciones que llegan a cientos de familias

La renovación del sello CAI llega avalada por una amplia batería de iniciativas desarrolladas en los últimos años. Entre ellas destacan los talleres de conciliación familiar en días no lectivos y vacaciones, que han atendido a más de 450 menores; la Jornada en Familia, con más de 500 participantes; o el programa de educación emocional, que incluye talleres para el alumnado, formación para el profesorado y orientación a las familias.

El concejo también ha impulsado programas de ocio como "Mini K’dms", dirigido a menores de 3 a 12 años, con más de 300 participantes desde su puesta en marcha, así como talleres para adolescentes centrados en la autoestima y la dinamización de patios escolares, que ha beneficiado a más de 600 alumnos en colaboración con la Concejalía de Empleo.

A ello se suma la implicación solidaria del municipio en iniciativas como la Carrera Galbán, que en 2025 alcanzó un récord de participación con más de 600 personas en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil.

Compromiso

El trabajo de Llanera con la infancia se refleja también en otros reconocimientos. En 2023, la Escuela Infantil Bernardo Sopeña fue distinguida como Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia (Nivel II), un aval al modelo educativo del centro, basado en la inclusión, la equidad y la calidad.

La renovación del sello de Ciudad Amiga de la Infancia en 2026 confirma que Llanera no entiende este reconocimiento como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de mejora continua, que sitúa a la infancia y la adolescencia en el centro de las decisiones municipales. Porque los más jóvenes también construyen el presente del concejo.