Detenido en Llanera con más de 70 dosis de LSD, cinco gramos de cocaína y otros cuatro de cocaína rosa guardados en la riñonera

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años, vecino de Llanera, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser sorprendido con una importante cantidad de estupefacientes cuando viajaba en un vehículo interceptado en el concejo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 18, en torno a las 01.26 horas, cuando efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Asturias realizaban labores de vigilancia en el término municipal de Llanera. Los agentes observaron un vehículo circulando por la carretera de San Cucao, a la altura del número 1, y procedieron a su identificación.

En el interior del coche viajaban tres varones, vecinos de Llanera y Gijón. Durante la comprobación de la documentación y el registro de las pertenencias personales, los agentes localizaron en el interior de la riñonera que portaba uno de los ocupantes una amplia variedad de sustancias estupefacientes, distribuidas en envases individuales y presuntamente preparadas para su venta.

En total, se intervinieron 29 bolsas de distintos tamaños, que contenían 71 dosis de LSD, cinco gramos de cocaína y cuatro gramos de cocaína rosa, conocida como “tusi”, una sustancia cuyo consumo se ha extendido en los últimos años en entornos de ocio nocturno.

Ante el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del portador de la riñonera, al considerar que la cantidad y la forma de presentación de la droga evidenciaban un presunto delito de tráfico. El arrestado fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Posada de Llanera, donde se instruyeron las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Oviedo, junto con las diligencias practicadas por los agentes.

La droga intervenida será remitida al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde quedará depositada para su posterior análisis y destrucción, según ha informado la Guardia Civil.