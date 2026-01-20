Llanera cultiva los "superpoderes" infantiles: así se entrena el cerebro de los más pequeños con juegos de mesa

El Ayuntamiento de Llanera ha puesto en marcha este mes la actividad "Superpoderes del cerebro con juegos de mesa", propuesta dirigida a niños de entre 5 y 12 años que combina ocio educativo y desarrollo cognitivo. El objetivo de fomentar habilidades como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas a través del juego.

La iniciativa se desarrolla todos los viernes, de 18.00 a 19.00 horas, hasta el próximo 27 de marzo, en la Casa Participa de Posada de Llanera. Es gratuita, aunque contará con plazas limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa.

Según explican desde el área municipal organizadora, el objetivo principal del programa es potenciar el desarrollo cognitivo de la infancia mediante dinámicas lúdicas, alejadas del uso intensivo de pantallas. Se trata de ofrecer alternativas de ocio que favorezcan la concentración, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, "reduciendo la fuerte presencia de la tecnología en la rutina diaria de los niños y niñas", señalan.

Los juegos de mesa se convierten así en una herramienta educativa para trabajar habilidades esenciales como la planificación, el control de impulsos o la resolución de problemas, al tiempo que fomentan la socialización y el aprendizaje compartido. En la primera sesión, los pequeños han podido disfrutar del montaje de piezas de Lego para dar forma a diferentes figuras.

Este taller se enmarca dentro del compromiso de Llanera con las políticas de infancia y participación, en línea con su condición de Ciudad Amiga de la Infancia, apostando por iniciativas que promueven el bienestar emocional, educativo y social de los menores del concejo.