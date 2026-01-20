Llanera cultiva los "superpoderes" infantiles: así se entrena el cerebro de los más pequeños con juegos de mesa
La actividad es gratuita y se desarrolla todos los viernes por la tarde, hasta el próximo 27 de marzo, en la Casa Participa de Posada
El Ayuntamiento de Llanera ha puesto en marcha este mes la actividad "Superpoderes del cerebro con juegos de mesa", propuesta dirigida a niños de entre 5 y 12 años que combina ocio educativo y desarrollo cognitivo. El objetivo de fomentar habilidades como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas a través del juego.
La iniciativa se desarrolla todos los viernes, de 18.00 a 19.00 horas, hasta el próximo 27 de marzo, en la Casa Participa de Posada de Llanera. Es gratuita, aunque contará con plazas limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa.
Según explican desde el área municipal organizadora, el objetivo principal del programa es potenciar el desarrollo cognitivo de la infancia mediante dinámicas lúdicas, alejadas del uso intensivo de pantallas. Se trata de ofrecer alternativas de ocio que favorezcan la concentración, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, "reduciendo la fuerte presencia de la tecnología en la rutina diaria de los niños y niñas", señalan.
Los juegos de mesa se convierten así en una herramienta educativa para trabajar habilidades esenciales como la planificación, el control de impulsos o la resolución de problemas, al tiempo que fomentan la socialización y el aprendizaje compartido. En la primera sesión, los pequeños han podido disfrutar del montaje de piezas de Lego para dar forma a diferentes figuras.
Este taller se enmarca dentro del compromiso de Llanera con las políticas de infancia y participación, en línea con su condición de Ciudad Amiga de la Infancia, apostando por iniciativas que promueven el bienestar emocional, educativo y social de los menores del concejo.
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas
- La ONG Corazón Solidario distingue en Llanera a la familia de 'El Ángel de Javi': así será el acto en la Casa de Cultura de Posada
- La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera
- Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas
- La familia de 'El Ángel de Javi', galardonada en Llanera: 'Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza
- Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores
- Las viviendas de 'cohousing' de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias