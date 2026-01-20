El PSOE de Llanera llevará al próximo Pleno el rechazo al acuerdo con Mercosur: "Supone una competencia desleal inaceptable"
"El tratado es una amenaza directa para el sector primario", sostienen los socialistas
Lucía Rodríguez
El PSOE de Llanera presentará en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el jueves 5 de febrero, una moción para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, al entender que "supone una competencia desleal inaceptable para el sector primario, además un grave riesgo para la ganadería y la agricultura locales".
Desde el PSOE alertan de que "este acuerdo permitirá la entrada en el mercado europeo de productos agroalimentarios procedentes de países que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales o de bienestar animal que se exigen a los productores europeos, poniendo en clara desventaja a quienes sí cumplen con normativas cada vez más estrictas".
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Antonio González, advierte de que "este acuerdo convierte a nuestras ganaderas y ganaderos en moneda de cambio. No podemos pedirles esfuerzo, inversión y cumplimiento de normas ejemplares, mientras abrimos las puertas a productos que no juegan con las mismas reglas". "Debemos defender el futuro de Llanera y este pasa, sin dudarlo, por el sector primario", sentenció.
Sector clave
Por su parte, el concejal de Ganadería y Medio Rural, David del Pozo, subrayó la especial relevancia del sector en Llanera. "En nuestro concejo, la ganadería no es algo residual, es un sector clave para nuestra economía y para la cohesión del territorio", indicó sobre una moción plenaria que nace con el objetivo de "defender los intereses de nuestros ganaderos, de sus explotaciones y de un modelo de producción competitivo".
Para los socialistas, el acuerdo "supone un retroceso en la soberanía alimentaria, genera incertidumbre sobre la seguridad de los alimentos que llegan a la ciudadanía y resulta incoherente desde el punto de vista medioambiental, al fomentar importaciones de larga distancia en plena emergencia climática".
La moción también denuncia el déficit democrático del proceso de aprobación del tratado y reclama que "cualquier acuerdo comercial cuente con un debate transparente y con garantías reales de reciprocidad".
"El Ayuntamiento de Llanera no puede mirar hacia otro lado. Nuestra obligación es la que siempre ha sido. Posicionarnos claramente del lado de quienes viven y trabajan en el medio rural", finalizó José Antonio González.
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas
- La ONG Corazón Solidario distingue en Llanera a la familia de 'El Ángel de Javi': así será el acto en la Casa de Cultura de Posada
- La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera
- Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas
- La familia de 'El Ángel de Javi', galardonada en Llanera: 'Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza
- Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores
- Las viviendas de 'cohousing' de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias