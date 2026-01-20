El PSOE de Llanera llevará al próximo Pleno el rechazo al acuerdo con Mercosur: "Supone una competencia desleal inaceptable"

El PSOE de Llanera presentará en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el jueves 5 de febrero, una moción para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, al entender que "supone una competencia desleal inaceptable para el sector primario, además un grave riesgo para la ganadería y la agricultura locales".

Desde el PSOE alertan de que "este acuerdo permitirá la entrada en el mercado europeo de productos agroalimentarios procedentes de países que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales o de bienestar animal que se exigen a los productores europeos, poniendo en clara desventaja a quienes sí cumplen con normativas cada vez más estrictas".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Antonio González, advierte de que "este acuerdo convierte a nuestras ganaderas y ganaderos en moneda de cambio. No podemos pedirles esfuerzo, inversión y cumplimiento de normas ejemplares, mientras abrimos las puertas a productos que no juegan con las mismas reglas". "Debemos defender el futuro de Llanera y este pasa, sin dudarlo, por el sector primario", sentenció.

Sector clave

Por su parte, el concejal de Ganadería y Medio Rural, David del Pozo, subrayó la especial relevancia del sector en Llanera. "En nuestro concejo, la ganadería no es algo residual, es un sector clave para nuestra economía y para la cohesión del territorio", indicó sobre una moción plenaria que nace con el objetivo de "defender los intereses de nuestros ganaderos, de sus explotaciones y de un modelo de producción competitivo".

Para los socialistas, el acuerdo "supone un retroceso en la soberanía alimentaria, genera incertidumbre sobre la seguridad de los alimentos que llegan a la ciudadanía y resulta incoherente desde el punto de vista medioambiental, al fomentar importaciones de larga distancia en plena emergencia climática".

La moción también denuncia el déficit democrático del proceso de aprobación del tratado y reclama que "cualquier acuerdo comercial cuente con un debate transparente y con garantías reales de reciprocidad".

"El Ayuntamiento de Llanera no puede mirar hacia otro lado. Nuestra obligación es la que siempre ha sido. Posicionarnos claramente del lado de quienes viven y trabajan en el medio rural", finalizó José Antonio González.