IU reprocha la "incapacidad política" del gobierno local de Llanera por el cierre temporal del Centro Asesor de la Mujer

Izquierda Unida de Llanera ha exigido “agilidad e inmediatez” al gobierno del PSOE para reabrir el Centro Asesor de la Mujer que cerró el pasado 31 de diciembre, y afea la "incapacidad política" del equipo de Eva María Pérez en este asunto.

Gonzalo Bengoa, portavoz del IU en el Ayuntamiento de Llanera, explica que el pasado viernes preguntó a las técnicas municipales sobre las razones del cambio del convenio, que desde junio de 2022 permite el funcionamiento del Centro Asesor de la Mujer en Llanera. "Nuestra postura siempre fue trabajar e interpelar permanentemente al equipo de gobierno para que el centro tuviera continuidad y no existiera un parón ante el cambio de gestión del programa", explica. Bengoa subraya el "fracaso e incapacidad de las responsables municipales", a la hora de dar respuestas y soluciones.

“La gestión política ha sido nefasta y están demostrado una nula capacidad para afrontar el cambio en la gestión del programa, que ha supuesto tener cerradas varias semanas el centro”, lamenta el portavoz de IU, quien exigió la semana pasada una reunión urgente al gobierno local, con presencia de técnicos municipales, para que explicaran y aclararan las circunstancias que ha provocado el cierre de este centro.

"Decepción absoluta"

"La reunión, celebrada este martes, fue un fracaso y de una decepción absoluta", señala Bengoa quien lamenta que solo se presentaran la concejala titular de Igualdad y la anterior responsable del área "sin el trabajo hecho, porque ni aportaron explicaciones adecuadas ni se aclararon en las respuestas que ofrecieron". "Es inaceptable asistir a una reunión improvisando datos y afirmando que tendría que haberse retrasado", señala el portavoz de IU.

Gonzalo Bengoa exige que en la Comisión ordinaria de la próxima semana, previa al Pleno de febrero, acudan "con los deberes hechos" y reclama, una vez más, la presencia de los técnicos municipales que "podrán aclarar la situación administrativa". "Políticamente se anotan un nuevo fracaso", valora Bengoa quien reclama al gobierno local que explique públicamente las razones del cierre y concreten sobre la reapertura del centro, porque "las usuarias del centro merecen respeto, atención y trato, con una sensibilidad de la que las responsables políticas no están demostrando", subraya.

Nuria Niño: "Han provocado el caos en un centro esencial"

En la misma línea se ha manifestado el PP, que apunta al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llanera como "único responsable del cierre del Centro Asesor de la Mujer", según la edil Nuria Niño, por una "falta de planificación e incapacidad de gestión", como asegura que constataron en la comisión extraordinaria celebrada el martes, a la que el gobierno local "acudió sin información básica ni siquiera de cifras oficiales del número de mujeres afectadas".

El PP exige restablecer el servicio que ofrecía el Centro cuanto antes y piden que se asuman responsabilidades políticas por parte de quienes "han provocado el caos en un centro esencial para personas que se encuentran en una situación vulnerable. Las mujeres y menores usuarios del Centro Asesor de la Mujer merecen rigor, seriedad y una gestión a la altura de la importancia del recurso", destaca Niño. Y recuerda que "el Ayuntamiento solo puede garantizar que 6 de las más de 300 usuarias habituales del centro han recibido atención después de que ellas mismas la reclamaran a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, pese a que desde el gobierno municipal llanerense aseguren la continuidad del mismo con total normalidad".

A ello suman que "tanto la teniente de alcalde como la concejal delegada confirmen que no tenían conocimiento de que las técnicas tuvieran agenda para febrero y marzo. Es el pasotismo absoluto. Ni hablaron con las técnicas ni con las usuarias, y vuelven a mentir en un intento de ocultar la insuficiencia municipal ante un servicio tan sensible", lamenta la edil del PP, quien recalca que "el Ayuntamiento de Llanera le queda muy grande al PSOE".