Llanera modernizará la gestión de sus depósitos, bombeos y captaciones de agua a través del proyecto de la agrupación de los concejos del Nora

Llanera tiene en marcha el proceso de licitación del contrato para la digitalización de instalaciones de agua en el municipio, a través del que se desarrollarán actuaciones para controlar y mejorar la eficiencia de depósitos, bombeos, captaciones y puntos de control de sectores de la red. El desarrollo del proyecto permitirá tener más datos en tiempo real sobre el ciclo integral del abastecimiento, evitar pérdidas por averías u otras causas y afectará a más de una veintena de equipamientos del concejo en los que se modernizarán los sistemas de medición con caudalímetros o emisores de pulsos en los contadores, entre otros.

"A través de la digitalización se pretende llevar a cabo una completa modernización del ciclo integral del agua, con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua introduciendo medidas para el aumento de la circularidad del ciclo del agua", destaca el Ayuntamiento en la descripción del proyecto. Todo ello hará posible "incrementar la transparencia en la gestión del agua y de la información disponible por las administraciones y usuarios, con el objeto de concienciar a la población del uso responsable y sostenible del agua y fortalecer y desarrollar las capacidades de las entidades gestoras del ciclo del agua, tanto en la gestión como en la gobernanza".

Aglomeración del Nora

Esta iniciativa cuenta con fondos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, que "tiene por finalidad impulsar la transición digital del sector del agua en España, fomentando una gestión más eficiente, sostenible y transparente de los recursos hídricos".

Este PERTE, a su vez, es parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que engloba actuaciones dirigidas a la modernización de los sistemas de control, información y gestión del ciclo integral del agua. Llanera participa en él junto con el Principado, el Consorcio Cadasa y los ayuntamientos de Oviedo, Siero, Sariego y Nava, en la llamada Agrupación ANDA (Aglomeración del Nora – Digitalización del Agua) beneficiaria de las ayudas.

La agrupación tiene como objetivo la digitalización integral del ciclo urbano del agua, "desde la captación hasta la distribución y el saneamiento, favoreciendo la toma de decisiones basada en datos, la eficiencia energética y la reducción de pérdidas".

Depósitos y bombeos

En el caso de Llanera se actuará en los depósitos de Mundín, Pruvia Nuevo, Ables, Barredo Nuevo, Bonielles, Cayés, Caraviés, Mirandiella, Monte Arlós, Severies, Vendón, Villayo, Lugo (La Quintana) y Cañe. También sobre las captaciones como Guixarros, bombeos como el de Severies o diversos puntos de red: los que se ubican en la zona de Firestone, el de La Campana, el de El Picu La Llomba, el de El Picu (ITV), el de Santa Rosa, Elvis, Tuernes El Grande, Agüera, Guyame o el de refuerzo de Lugo (Cofas). También está previsto modernizar los puntos de red reductora de la línea Alimerka, de La Rotella, de Cayés (línea Madreñeru) o de Molín.

En líneas generales, la iniciativa plantea "una digitalización completa de puntos de captación de recurso y distribución de agua potable significativos", con la finalidad de "tener un conocimiento preciso de los recursos disponibles, y la influencia en los mismos de variables meteorológicas, hidrológicas y de otra naturaleza, así como de las pérdidas en las operaciones de transporte y distribución".

Contar con estos datos permitirán avanzar en el conocimiento del ciclo completo del agua, además de posibilitar "el desarrollo de herramientas avanzadas relacionadas con la predicción tanto el recurso disponible como de los vertidos en el medio receptor".