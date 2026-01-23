Mayra Fernández y Nuria Trabanco, dos artistas que enorgullecen a Llanera: "Representan la creatividad, el esfuerzo y la pasión por las artes escénicas"

Dos artistas vinculadas a Llanera están nominadas en la decimoséptima edición de los Premios Oh! de las Artes Escénicas de Asturias. Se trata de Mayra Fernández y de Nuria Trabanco y el Ayuntamiento ha querido felicitar a ambas, que "representan la creatividad, el esfuerzo y la pasión por las artes escénicas", mostrarles todo su apoyo y el "orgullo" del municipio en el que viven o trabajan por el hecho de que son candidatas a estos galardones.

Mayra Fernández está nominada a Mejor Dirección por "Dibújame una palabra", obra con la que también opta en la categoría de Mejor Autoría y en la de Mejor Producción. Por su parte, Nuria Trabanco está nominada en la categoría de Mejor Escenografía por "El cocinero del Titanic".

Luz de Gas Teatro

Fernández formó Luz de Gas Teatro en 2019. Esta compañía lleva a escena propuestas para público tanto adulto como juvenil y entre sus producciones se cuentan espectáculos como "Tan noble reina como eres", "Cartas a Lorca" o "Un peregrino muy Casto", entre otras.

"Dibújame una palabra", con la que está nominada en varias categorías, está dirigida a público infantil y familiar y aborda la prohibición del acceso a la educación para las niñas en países como Afganistán.

Mayra Fernández es actriz, dramaturga y trabaja en el desarrollo de proyectos culturales, con una trayectoria de 25 años en la profesión. Destaca por su faceta orientada a trabajos para infancia y juventud y a temáticas sobre la mujer.

Taller en Arlós

Por su parte, Nuria Trabanco, escenógrafa, diseñadora y constructora tiene taller en Arlós, en Llanera, desde hace muchos años. Ha trabajado en la realización y ambientación de escenografías y elementos de atrezzo para el Teatro de la Zarzuela, concretamente en «La Casa de Bernarda Alba» en 2018, o «El sueño de una noche de verano» en 2019, en réplicas de varias piezas para el Museo del Prerrománico de Salas, o en la reproducción y diseño de varias piezas escultóricas Museo del Argán en Marruecos, en 2019, tal y como refiere la web municipal de Llanera es arte.

Noticias relacionadas

Ayudante de dirección artística o responsable de decorados en películas, ha estado al frente del diseño y realización de decorados para diferentes compañías teatrales, además de colaborar en iniciativas como la creación de carrozas para cabalgatas como la de Avilés.